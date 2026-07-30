Covid, Fauci non risponde L’ira dei Maga al Senato Usa

L’eredità della pandemia di Covid-19 continua a stendere la sua ombra anche negli Stati Uniti. Ma oltreoceano, dove le teorie complottistiche e le propagande no-vax hanno avuto ampia eco, a tornare al centro degli attacchi dei Repubblicani e del presidente Donald Trump è ancora una volta l’immunologo Anthony Fauci. Di fronte alla Commissione per la sicurezza interna del Senato convocata per valutare la gestione della pandemia, Fauci ha fatto appello al quinto emendamento avvalendosi quindi della facoltà di non rispondere. In un’atmosfera carica di tensione, il presidente della Commissione Rand Paul (da sempre critico nei confronti del medico) ha prima minacciato ripercussioni contro Fauci poi ha fatto scortare fuori dall’aula il suo legale, David Schertler.Nel giustificare la sua decisione, Fauci ha criticato Paul affermando che «la conclusione a cui posso giungere è che l’unico motivo per cui mi ha convocato davanti a questa commissione è per farmi dire qualcosa che possa avvalorare le sue ripetute promesse pubbliche. Qualsiasi persona ragionevole che abbia seguito la sua ossessione squilibrata nei miei confronti giungerebbe facilmente alla stessa conclusione».Al centro della Commissione la teoria, mai confermata, che il Covid-19 abbia avuto origine non dal passaggio tra animali, ma da un laboratorio di ricerche a Wuhan in Cina.Tale ipotesi aveva trovato un forte sostenitore proprio nel presidente Trump che, nelle prime fasi della pandemia, si era più volte consultato con Fauci, all’epoca direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Il rapporto tra i due si incrinò fin da subito quando lo scienziato iniziò a contraddire il presidente in più di un’occasione.Celebre lo scontro sull’utilizzo dell’idrossiclorochina, un farmaco antimalarico e antireumatico, come rimedio anti Covid caldeggiato da Trump e su cui Fauci e il mondo scientifico avevano più di una riserva. «Le sue idee erano pazze!Inoltre, fin dall’inizio ho affermato che il virus proveniva dal laboratorio di Wuhan in Cina. Fauci era fortemente in disaccordo, cercando sempre di proteggere la Cina» ha scritto il tycoon su Truth. Visto il silenzio di Fauci in atto da settimane, il senatore Paul ha annunciato che la prossima settimana il Senato voterà una proposta per accusare Fauci di oltraggio al Congresso.GC.