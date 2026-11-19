Per Putin, comunque vada, sarà un successo. Quello che gli importa è sedersi allo stesso tavolo con i leader delle due maggiori potenze mondiali. «Mosca è entusiasta del vertice e la ragione è ovvia: tra le tre Mosca è la più debole», ha spiegato Alexander Gabuev, direttore del Carnegie Center for Russia and Eurasia. Naturalmente, più si è deboli e più bisogna dare l’impressione di non esserlo. Per questo il leader russo è arrivato a Shenzen più o meno negli stessi minuti in cui due bombardieri strategici russi a capacità nucleare Tu-95MS sono atterrati in Vietnam. Era la prima volta dai tempi dell’Unione Sovietica. Allo stesso modo, nel discorso tenuto ai partecipanti al vertice il leader del Cremlino ha calcato i toni, sottolineando la forza economica della Russia, con una serie di dati, dall’andamento del Pil alle capacità tecnologiche, che, a dir la verità, la cronaca dell’agenzia Bloomberg, di solito molto compassata, ha definito «frutto di fantasia». I tentativi di isolare il nostro Paese sono falliti, e anzi, la pressione esterna è diventata un «grande incentivo allo sviluppo» ha detto Putin. Al contrario l’Unione Europea sta perdendo potenziale industriale e competitività, con l’aumento del debito che sta portando a un declino «umiliante» del tenore di vita.

A rovinare la festa al leader russo non è stato certo il fatto che subito dopo il discorso di Xi Jinping, che lo ha preceduto, molti tra i presenti in sala si sono alzati e ne sono andati. E nemmeno che a riceverlo in aeroporto non ci fosse Xi (che si è scomodato per Trump) ma il suo vice Cai Qi. Forse qualche preoccupazione in più è arrivata dalle ultime notizie sul fronte energetico. In ottobre le importazioni russe di benzina hanno raggiunto livelli record. E secondo il Financial Times, che ha dato la notizia, si tratta di una svolta radicale. Da sempre la Russia è un Paese esportatore, ma gli attacchi ucraini alle raffinerie hanno causato un cambiamento strutturale: per rifornire il proprio mercato interno Mosca ha avuto bisogno il mese scorso di far arrivare 390.000 tonnellate via mare. Non è più una soluzione a breve termine ma una necessità permanente, hanno commentato gli analisti interpellati dal quotidiano finanziario.

Un’altra notizia negativa è arrivata dal fronte di guerra. Con la distruzione di una delle arcate del ponte di Kerch, che collega la Crimea al continente, il Cremlino ha subito uno smacco simbolico e sostanziale. Simbolico perché il ponte è il segno voluto da Putin per suggellare il ritorno a casa della penisola; sostanziale perché la parte distrutta è quella più tecnicamente complessa. Secondo molti esperti sarà difficile ricostruirla prima che il conflitto finisca. E rifornire sia la parte meridionale del fronte, sia la popolazione civile diventerà più difficile: molti tra i blogger militari russi lo hanno sottolineato, nonostante le dichiarazioni tranquillizzanti del governo. A peggiorare le cose, e a dimostrazione che l’attacco a Kerch fa parte di una strategia precisa, c’è il fatto che gli ucraini ieri hanno bombardato anche molti ponti della via terrestre che collega la Russia alla Crimea.

Con tutta probabilità Kiev ha preso atto di una realtà su cui molte cancellerie occidentali sono ormai d’accordo: la Russia non ha la minima intenzione di arrivare a un intesa prima dell’anno prossimo. Anche l’andamento dell’ultima tornata di trattative sembra dimostrarlo. Mosca ha alzato la posta, con la richiesta di un ritorno della Nato alla situazione pre-1997. C’è chi ha ricordato le richieste avanzate nel dicembre del 2021: un ultimatum disegnato apposta perché non fosse accettato. Secondo un’interpretazione comune, Putin concentra le sue speranze su un cambiamento della situazione politica in Europa, con l’elezione della filo-russa Marine Le Pen alla presidenza francese. E forse è ancora aperto lo spiraglio di un’intesa con Trump, per convincerlo a «mollare» gli ucraini prima che il nuovo Congresso democratico gli leghi le mani.