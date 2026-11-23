Al momento l’unica cosa che è transitata (verso il nulla) è proprio la transizione ecologica. E, mettia.mo le mani avanti, non è una buona notizia, ma neppure pessima. Ci spieghiamo. Il vertice Cop31 di Antalya si è concluso con un nulla di fatto: la Ue (insieme a un gruppo nutrito di nazioni) ha rifiutato di siglare un accordo che reputava debole perché non prevedeva un riferimento esplicito all’abbandono progressivo dei combustibili fossili. I Paesi produttori hanno ovviamente difeso petrolio e gas, quelli poveri hanno chiesto finanziamenti e l’Europa è rimasta ancora una volta prigioniera dei suoi obiettivi. Ed è la fine del Green deal per come lo abbiamo conosciuto fino a oggi, cioè di quell’ecologismo- prettamente europeo - basato su sogni dei politici che spesso diventano incubi per i cittadini. Le posizioni di Bruxelles sono state talvolta presuntuose e soprattutto pretestuose, perché unilaterali. Che efficacia possono avere gli obblighi ambientali europei se manca un impegno analogo delle altre grandi economie? Come può essere decisivo un tavolo - come quello della Turchia- al quale non siede un attore del peso degli Stati Uniti? L’ecologia non è solamente una scelta giusta, è anche una strada obbligata, purché non diventi talebanesimo e distruzione delle economie. Il messaggio ormai è a chiaro a tutti. O quasi. Con un paradosso: il mancato accordo non elimina gli impegni climatici già esistenti e non modifica automaticamente le normative Ue. Bisogna quindi verificare quali costi per industria, automobili, edifici ed energia restino ancora in vigore. Insomma, rischiamo di essere cornuti e mazziati. Alla fine di questa Cop31 rimarranno solo le emissioni inquinanti dei jet che i grandi (o semigrandi) della terra hanno utilizzato per andare al vertice sul cambiamento climatico. Ps. Secondo il sito PolluterJet durante la Cop31 sono stati registrati 171 atterraggi di jet privati ad Antalya, oltre otto volte il traffico dello stesso periodo dell’anno precedente, generando 1.318 tonnellate di CO2. Non ditelo alla von der Leyen.