La foto del giorno: la rivincita dell'altro Kennedy

Un connubio che fa tremare il mondo della scienza e della medicina ufficiale. Donald Trump e Robert Kennedy junior, nipote di Jfk e figlio del segretario alla Giustizia e candidato presidenziale democratico ucciso a Los Angeles nel 1968, sono ormai una coppia politica unita e ambiziosa. Se Trump aspira al ritorno alla Casa Bianca, Robert Kennedy avrà un «ruolo importante» nella sua amministrazione in caso di rielezione del leader repubblicano. Una sintonia che terrorizza gli esperti di medicina e gli scienziati. Sì, perché Bobby Kennedy junior è ormai noto come un antivaccinista convinto e ha deciso di rinunciare alla corsa in solitaria da indipendente per la Casa Bianca anche per avere più chance di far passare la sua linea. Detto, fatto: intervistato da Nbc News, Trump ha spiegato di non escludere di poter vietare alcuni vaccini una volta eletto. "Parlerò con Kennedy e con altre persone, e prenderò una decisione", ha risposto il leader repubblicano, che a fine agosto ha chiamato sul palco in Arizona l’ultimo dei Kennedy amato da Trump ed emarginato dai democratici. Prima di candidarsi da indipendente, Robert aveva infatti cercato di correre nelle primarie dem ma aveva provocato una vera e propria sollevazione del partito e della sua stessa famiglia contro di lui. Tutta colpa delle sue posizioni antiscientifiche, che hanno contribuito a diffondere diverse teorie complottiste sui rischi dei vaccini per bambini, a cominciare dal rischio autismo smentito da decenni da autorevoli studi medici. “Robert Kennedy ha a cuore gli esseri umani e la salute e ambiente più di chiunque altro, lascerò che si scateni su sanità, alimentazione e farmaci. Si occuperà anche della salute delle donne”, ha annunciato Trump nel comizio al Madison Square Garden della scorsa settimana.

Nei giorni scorsi, Kennedy ha anticipato che Trump, quasi certamente imbeccato da lui, vieterà il fluoro nell'acqua potabile, sostenendo che provoca cancro e altre malattie, nonostante la Cdc e le maggiori associazioni mediche, in particolare dei dentisti, ritengano che riduca il rischio carie. “Non ne ho ancora parlato ma per me va bene, è possibile”, ha risposto il leader repubblicano a una domanda sul tema. Tremate, tremate, la pecora nera dei Kennedy potrebbe irrompere sulla scena americana.