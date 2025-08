Dazi, Bruxelles: "Accordo Usa-Ue pronto al 95%". Aliquota al 15% per tutti, tranne acciaio e alluminio

"Il tetto massimo del 15% onnicomprensivo si applica ai dazi settoriali, ad eccezione di acciaio e alluminio. Gli Stati Uniti hanno riconosciuto che il tetto massimo si applica anche a settori come quello farmaceutico e dei semiconduttori e ad altri settori che in futuro potrebbero essere soggetti alle tariffe al termine della procedura ai sensi della Sezione 232". Lo riferisce un alto funzionario Ue nel corso di un briefing con i giornalisti sulle relazioni commerciali Ue-Usa. "Sui prodotti farmaceutici o sui semiconduttori - precisa - non ci sono dazi oggi, e non ci saranno dazi nell'ambito del nostro accordo" ma "una volta che gli Stati Uniti avranno concluso la loro indagine legale, ai sensi della Sezione 232, se dovessero avere concluso che i dazi entreranno in vigore, a quel punto scatterà il nostro tetto massimo. Questa è la garanzia.

Qualunque sia il risultato, abbiamo un limite chiaro e un tetto massimo molto chiaro, un tetto massimo onnicomprensivo che si applicherà in futuro, anche a settori come quello farmaceutico". Il funzionario riferisce poi che "a quanto ci risulta, i dazi su questi settori potrebbero arrivare presto" e "questa è ovviamente, una decisione degli Stati Uniti".

Ue: "Sorpresi da parole ministro finanze tedesco, l'accordo evita escalation" "Devo ammettere che siamo rimasti piuttosto sorpresi da questa dichiarazione del Ministro tedesco. Ricordo che gli Stati membri dell'Ue e gli attori economici hanno costantemente sottolineato che un conflitto commerciale con gli Stati Uniti non era una strada auspicabile. Hanno insistito con noi sul fatto che solo una soluzione negoziata poteva garantire stabilità e proteggere i nostri interessi comuni. Questa era la posizione della stragrande maggioranza degli Stati membri dell'Ue, incluso quello da cui proviene il Ministro in questione". Lo ha detto il portavoce della Commissione Europea Olof Gill nel briefing quotidiano a Bruxelles in risposta a una domanda sulle dichiarazioni del ministro delle finanze tedesco Lars Klingbeil che ha criticato l'accordo raggiunto fra Ursula von der Leyen con Donald Trump.

Ue: sospese contromisure a tariffe Usa "Posso confermare che la Commissione ha adottato oggi le necessarie procedure legali per sospendere l'attuazione delle nostre contromisure Ue, che avrebbero dovuto entrare in vigore il 7 agosto. Ciò avviene tramite procedura d'urgenza". Lo dice il portavoce della Commissione europea per il Commercio, Olof Gill, nel briefing quotidiano con la stampa. "Quindi, in sostanza, ciò significa che la Commissione adotta la decisione, che dovrebbe essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale già oggi" e "poi, entro due settimane, i nostri Stati membri daranno la loro approvazione a maggioranza semplice", aggiunge.

Cremlino: illegittime le minacce di Trump all'India Il Cremlino ha condannato come «illegittime» le minacce di Donald Trump di imporre dazi supplementari all'India per le sue importazioni di petrolio russo, affermando che «gli Stati sovrani devono scegliere in modo indipendente i loro partner». Lo riferisce l'agenzia Tass.

Fonti Ue: vino non sarà subito in elenco "Non tutti i prodotti di interesse Ue saranno subito nelle liste di esenzione" dai dazi Usa al 15%: "tra questi rientrano alcolici, vino, birra, numerosi dispositivi medici, prodotti chimici e altre categorie strategiche per l'Europa". Lo riferisce un alto funzionario Ue, indicando che Bruxelles punta a ottenere "dazi zero o almeno la tariffa della nazione più favorita", pari al 4,8%, ma si tratta di "un lavoro che continuerà nei prossimi mesi". L'Ue punta a ottenere "il numero massimo di esenzioni: su alcuni settori, come gli aerei e i loro componenti, l'intesa c'è già e sarà sarà riflessa nella dichiarazione congiunta", aggiunge.