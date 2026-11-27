Nuove rivelazioni di stampa provano a mettere al tappeto l’immagine del candidato premier della destra, Jordan Bardella, tornato nel mirino di due testate Mediapart e Le Monde dopo esser stato indicato da Marine Le Pen, in testa ai sondaggi, come premier. Lei veleggia attorno al 30-33% delle intenzioni di voto per l’Eliseo, e attende il pronunciamento della Cassazione al più tardi per inizio aprile. Lui, confermato presidente del partito, si difende dai veleni. Lo fa, Bardella, con un supplemento di denuncia in tribunale per l’«operazione persecuzione».

Le Monde va all’attacco evocando «un diluvio di frasi complottiste che Bardella, allora giovane militante del Front National, avrebbe scritto al compimento dei 18 anni, per convincere un compagno di liceo della fondatezza delle analisi di Alain Soral, polemista antisemita in voga a inizio secolo». Scambi via Facebook con la stessa «fonte» anche di Mediapart, presentata sotto anonimato: «Mi forzava a convincermi che gli ebrei sono ovunque». Non è certificato che sia Bardella l’autore di quei messaggi. Pochi indizi, tra cui una risposta: «Mia madre è nata in Italia, mio padre in Francia». E la coincidenza con un riferimento dell’epoca in cui era apparso assieme ad altri studenti su Le Parisien. «La comunità ebraico-sionista ha preso il controllo del Paese, i media appartengono alle banche e i sionisti sono alla testa delle banche, tutto è legato», una delle frasi incriminate.

Rovistano in un periodo in cui ero minorenne, tra i 13 e i 17 anni, accusa il «delfino» della destra, che smentisce d’essere l’autore di quelle conversazioni, già rispedite al mittente e portate già in tribunale due mesi fa, nella prima puntata dello «scoop». Nelle scorse ore, la seconda puntata: non un altra fonte, la stessa. Con altri spezzoni rispetto a quelli pubblicati a settembre di cui le testate erano già in possesso. L’interlocutore ora avrebbe accettato di cedere la versione integrale delle rivelazioni. «Fonte» senza nome e innesco per un fronte anti-Rn a meno di sei mesi dal voto.

Bardella ieri ha pubblicato un comunicato in cui nega ancora le affermazioni riportate. «Queste parole non corrispondono né alle mie idee, né ai miei valori, né alle mie convinzioni, né ieri né oggi. Contro di me è una caccia all’uomo». Bufera con seguito giudiziario e integrazione alla denuncia già sporta dopo il primo articolo, in particolare per diffamazione e «falso e uso di falso». Il partito fa quadrato attorno a Bardella e attacca la stampa interessata. «Operazione per evitare che i francesi vedano l’antisemitismo reale, di sinistra».