Pucherazo (imbroglio). È questa la parola chiave che sta andando per la maggiore in Spagna a due giorni dalle elezioni anticipate di domenica. L’ha usata il premier socialista Pedro Sánchez, in riferimento al rischio che la destra di Vox possa tornare al governo iberico, dopo l’esperienza di Franco. L’ha usata Santiago Abascal, dato al 17% in grande ascesa rispetto all’8% del 2023, per descrivere gli otto anni targati Sánchez e infarciti di scandali, come quello di sua moglie Begona, suo fratello e i suoi fidati colonnelli al Psoe, finiti in manette, Abalos e Koldo: l’ex ministro e il suo ex consigliere sono stati condannati per criminalità organizzata, corruzione, appropriazione indebita e traffico di influenze.

L’ha usata il leader popolare Alberto Feijoo, dato da tutti i sondaggi come il probabile nuovo premier, quando ha denunciato possibili frodi elettorali, dopo decine di casi riguardanti lettere di censimento provenienti da ignoti in abitazioni di Gandia. Non si tratta di un caso isolato, perché molti residenti di Gandia hanno contattato il Pp perché hanno trovato lettere del censimento intestate a persone che non hanno mai vissuto nelle loro case, spiega il portavoce della campagna elettorale del Partito Popolare di Gandia, Guillermo Barber.

Nel mezzo il secondo duello tv andato in scena nella tarda serata di ieri, che ha dimostrato un doppio cliché. Da un lato Sanchez sta giocando il tutto per tutto con la carta del terrorismo mediatico, spaventando gli elettori sulle conseguenze di una destra che, a suo dire, metterebbe a rischio la tenuta democratica della Spagna, la sicurezza delle pensioni e i conti pubblici, che invece sono stati bocciati dalla Commissione europea per deficit eccessivo; dall’altro Feijoo ha già attratto il centro dell’elettorato e i delusi del Psoe, scontenti di una gestione familistica del paese. Così Sanchez: domenica ci saranno due strade, «una conduce la Spagna al passato, di tagli, congelamento dei salari e anche deroga delle conquiste sociali. C’è un’altra strada che porta verso una Spagna moderna». E Abascal: «Il vero passo indietro è stato ciò che è accaduto in questi otto anni». Mentre Nunez Feijoo: «Sanchez non risponde a nulla, sa solo scappare. La Spagna ha bisogno di risposte». Poi scintille sul nodo della casa. Abascal attacca: la sinistra «ha fatto scomparire metà dell’offerta abitativa». Il premier ribatte: «Sono menzogne». Ma è la giustizia il nuovo terreno di scontro, con tre notizie di giornata. Iurgi Garitagoitia, che sconta una condanna di 460 anni di carcere, è uno dei 71 detenuti su 110 dell’organizzazione terrorista Eta che hanno usufruito della semilibertà, altro regalo pre-elettorale di Sánchez per accattivarsi il partito Bildu (Eta). Tra i reati commessi da Garitagoitia spiccano l’assassinio dell’imprenditore Ignacio Uria nel dicembre 2008 e nello stesso anno l’autobomba nell’università di Navarra. In secondo luogo il Psoe ha incluso nelle sue liste una cittadina naturalizzata priva del diritto di voto, Shirley Janet Estévez Rodríguez, ex leader del Psoe in Uruguay, che non è riuscita a dimostrare che i suoi antenati fossero esuli di guerra. Infine la Corte Suprema si è scagliata contro la legge de los nietos, ovvero i nipoti residenti in Spagna, voluta dal premier per avere migliaia di voti. La Procura generale si oppone alla richiesta della Procura dello Stato di consentire a queste persone di votare. Viene cioè impedito l’ultimo tentativo del governo di revocare la sospensione elettorale degli 11.283 beneficiari.