Il genero la pensa esattamente come il suocero: «Finora Putin ha mostrato moderazione; ha accettato di non usare armi nucleari, il che ovviamente è un fatto di grande importanza, e ci ha rassicurato che non è questa la sua intenzione. È senza dubbio un grande uomo della politica, una figura storica». Jared Kushner, marito di Ivanka Trump, incaricato dalla Casa Bianca di negoziare con la Russia, si mantiene fedele alla linea di comunicazione americana degli ultimi mesi. Intervistato per il podcast di Mathias Döpfner, amministratore delegato del gruppo editoriale tedesco Axel Springer, non ha risparmiato lodi e dichiarazioni di stima per il numero uno del Cremlino.

Che poi questo serva a far fare passi avanti al processo di pace è tutto da vedere. Anzi, i primi a dubitarne sarebbero ormai gli americani: visto che nulla si muove avrebbero ormai deciso un cambio di strategia. Secondo un articolo pubblicato mercoledì dal Financial Times lo stesso Kushner e l’inviato presidenziale Steve Witkoff hanno riferito ai funzionari europei che si occupano del dossier di aver accantonato il progetto iniziale: usare gli accordi commerciali con la Russia come incentivo per chiudere la guerra in Ucraina. Gli inizi erano stati promettenti, è stato il ragionamento, ma nell’ultimo round ad Abu Dhabi i russi non hanno mostrato alcun interesse per gli affari e hanno insistito ancora di più sulle loro richieste più dure, tutte legate a territorio e nuova architettura di sicurezza. La nuova logica dovrebbe essere dunque quella che per i russi è anche la vecchia: «terra in cambio di pace».

Di fronte alla nuova realtà diventa un dettaglio anche l’intesa appena siglata tra un consorzio guidato dall’americano Todd Boehly, sostenitore di Trump e comproprietario del Chelsea, per l’acquisto di Lukoil International, che possiede gli asset energetici del gruppo fuori dalla Russia, con giacimenti di petrolio e gas, raffinerie, oleodotti e infrastrutture in 11 paesi. Con tutta probabilità è un buon affare per gli amici del Presidente Usa, ma non serve per far cambiare posizione al Cremlino. Per farsi un’idea di quello che si pensa da quelle parti basta leggere il resoconto, pubblicato ieri dal settimanale tedesco Die Zeit, di un incontro (avvenuto però a giugno) tra il politologo vicino a Putin, Sergei Karaganov e due deputati del partito rosso-bruno e filo-russo di Sahra Wagenknecht. Durante il colloquio, Karaganov ha detto che «la Russia si trova oggi in una posizione di superiorità» e per questo non accetterà compromessi. «Siamo pronti a porre fine a questa guerra con la completa vittoria sull’Ucraina. In caso contrario, continueremo. E alla fine, tutto si concluderà con una guerra nucleare».

Non contribuisce all’ottimismo nemmeno una notizia proveniente da Londra: il Ministero della Difesa britannico ha inviato lettere a circa 100.000 riservisti considerati strategici in caso di conflitto, chiedendo loro di prepararsi a un possibile richiamo. Secondo il Telegraph, che ha dato la notizia, è la prima volta dalla Guerra Fredda.