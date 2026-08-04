Un boom sul web ma per Vox

L’invasione di migranti a Ceuta ha fatto crescere le interazioni degli account social di Pedro Sánchez.Sia su Instagram che Facebook, ma anche su X e TikTok. Nell’ultima settimana, i canali del premier spagnolo hanno registrato consistenti incrementi di follower e di visualizzazioni. Solo che nello stesso periodo di tempo, a crescere oltre la media sono stati in modo particolare gli account del leader di Vox, Santiago Abascal, tanto da conquistarsi una audience vasta e profonda, in grado di competere con quella incassata dallo stesso Sánchez.

Già il confronto su Instagram, vede Abascal nettamente avanti: i sei video pubblicati dall’account del premier hanno incassato fino 10,3 milioni di visualizzazioni, mentre Abascal ne ha ottenuti 11 milioni, ma con la metà dei reel, appena 3. Anche su TikTok, il leader di Vox è stato capace di generare la fetta maggiore di attenzione.Qui i due account hanno entrambi aumentato i follower di 100mila nuovi iscritti, ma mentre Sánchez ha pubblicato un solo video incassando 1,4 milioni di visualizzazioni, Abascal ne ha postati ben 10 con oltre 2,3 milioni di visualizzazioni. Infine, pure su Facebook il confronto ha fatto emergere una equivalenza a discapito di Sánchez: i video pubblicati sulle rispettive pagine hanno ottenuto lo stesso numero di visualizzazioni, 1,3 milioni, mentre i commenti negativi sono cresciuti del 98% per Sánchez e sono diminuiti del 10% per Abascal.