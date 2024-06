Macron: "Una federazione contro gli antisemiti. I Repubblicani tradiscono De Gaulle"

Ascolta ora 00:00 00:00

Mancano diciotto giorni alle elezioni legislative in Francia, indette dopo i clamorosi risultati delle europee. Pur negando qualsivoglia intromissione, Emmanuel Macron reciterà un ruolo da protagonista in campagna elettorale, come testimoniato dalla conferenza stampa odierna: le accuse di antisemitismo all'estrema destra, l'attacco frontale ai repubblicani - rei di aver voltato le spalle all'eredità di De Gaulle - e l'appello a un'ammucchiata anti-estremista per conservare il potere.

Il voto europeo è stato chiaro, limpido e non poteva essere ignorato, ha esordito il capo dell'Eliseo, dipingendo lo scioglimento dell'Assemblea nazionale come unica strada possibile. "Cadono le maschere e la battaglia dei valori viene alla luce" , ha proseguito: "Si vede ora la differenza fra chi difende i propri interessi e chi difende quelli comuni". Poi l'affondo muscolare contro la destra di Le Pen e Bardella, che a suo avviso si sarebbe "resa colpevole di antisemitismo" nella sua campagna elettorale per le europee. Ma non mancano le stilettate contro i repubblicani di Eric Ciotti, rei di volersi alleare con il Rassemblement national: "È come aver girato le spalle in qualche ora all'eredità del generale De Gaulle, di Jacques Chirac e di Nicolas Sarkozy. La destra repubblicana, o almeno colui che ne ha la responsabilità, ha per la prima volta fatto un accordo con l'estrema destra e dico bene 'estrema destra' quando parlo del Rassemblement national" .

“Non siamo perfetti. Non abbiamo fatto tutto bene, ma abbiamo dei risultati" , l’autocritica di Macron, che ha poi posto l’accento sulle “alleanze fai da te ” tra destra e sinistra, riproponendo la maggioranza di governo come una terza via. L’appello del presidente francese è cristallino: serve un’ammucchiata anti-destra. Macron ha infatti invocato il sostegno delle persone "in grado di dire no agli estremi" , sfruttando il consueto cavallo di battaglia di chi non ha argomenti migliori, ossia la democrazia in pericolo: "Spero che quando arriverà il momento, uomini e donne di buona volontà che avranno saputo dire no agli estremi si uniranno, si metteranno nelle condizioni di costruire un progetto condiviso, sincero, utile al Paese" .

Macron ha sfoderato una serie di promesse al popolo francese. La prima è legata all’energia nucleare e alla costruzione di otto nuovi reattori EPR2, da aggiungere ai sei già confermati: “Il programma del governo dovrà prendere decisioni forti, come la costruzione di otto nuovi reattori nucleari essenziali per la transizione energetica” . Poi, per evitare divisioni, ha annunciato la sospensione del contestato progetto di legge costituzionale sulla Nuova Caledonia: "Per dare più forza al dialogo sul posto e al ritorno all'ordine” . Ma non solo.

Un altro passaggio destinato a fare discutere riguarda la: Macron ha affermato di non voler affrontare la leader del RN in un faccia a faccia televisivo, motivando questa decisione nella sua riluttanza a partecipare alla campagna elettorale.