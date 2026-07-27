Midterm più vicino. Trump ha fretta: “Ora cambiate la legge sul voto”

«A tutti i senatori repubblicani! Mettete fine all’ostruzionismo, cosa che i democratici faranno non appena ne avranno l’occasione, e approvate il Save America Act. Fatelo ora, prima che sia troppo tardi!!!». Il post pubblicato dal presidente Donald Trump sul suo social Truth suona come un ordine perentorio ai membri del partito.

Il Save America Act è una proposta di legge, fortemente voluta dal presidente, per modificare le modalità di voto. Nel dettaglio, si prevede l’obbligo di presentare un documento di identità che attesti il possesso della cittadinanza statunitense come requisito per l’iscrizione nelle liste elettorali, di mostrare un documento di riconoscimento con foto per poter votare ai seggi e forti limitazioni al ricorso al voto per corrispondenza.

Per i Repubblicani si tratta di misure volte a garantire l’integrità dei voto dei cittadini statunitensi e limitare possibili interferenze o brogli. Dall’altra parte, i Democratici bollano l’Act come un tentativo di condizionare i flussi elettorali e di escludere potenzialmente milioni di elettori aggiungendo barriere non necessarie.

Da parte sua, Trump non ha mai nascosto di ritenere il sistema di voto a stelle e strisce troppo vulnerabile. Nel 2020, quando perse le elezioni presidenziali contro Joe Biden, indicò il voto postale come causa di brogli generalizzati. E solo poche settimane fa ha accusato la Cina di aver interferito in quelle stesse elezioni accedendo ai dati riservati degli elettori.

Il post del tycoon sembra però tradire l’urgenza per l’inquilino della Casa Bianca di approvare l’Act prima delle cruciali elezioni di midterm di novembre, i cui sondaggi indicano una possibile conquista della Camera da parte dei Democratici e una situazione incerta al Senato.