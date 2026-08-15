La Francia brucia, mancano i Canadair e il presidente gioca con la moto d’acqua

In una Francia senza Canadair sufficienti per spegnere gli incendi ancora in corso, alle prese con l’emergenza caldo, Emmanuel Macron se la gode in vacanza nelle acque del Forte di Brégançon. Legittimo, il relax. Meno, secondo le sinistre, la scelta delle attività. Le foto del presidente alla guida di una moto d’acqua con occhiali da sole e sorriso d’ordinanza sono apparse infatti nelle edicole dell’Esagono, svelate da Paris Match proprio mentre monta l’indignazione di una parte del Paese, quella in preda ai roghi. Nelle ultime ore nella regione occidentale della Nuova Aquitania, quasi al confine con la Spagna, nelle Landes, oltre 1.100 gli ettari di bosco devastati dalle fiamme; 500 persone evacuate nella notte in cui andava in stampa il numero del settimanale.

Rabbia che si somma alla già pesantissima polemica per i soccorsi a corrente alternata denunciati dai cittadini del bacino di Arcachon, a pochi chilometri da Bordeaux, tra i più colpiti dagli incendi di luglio e che ha visto oltre 200 abitazioni mangiate dalle fiamme; gruppi whatsapp denunciavano interventi tardivi e insufficienti. Poi il grido di protesta

rivolto al governo per aver sacrificato quell’area in favore di più rapidi soccorsi alla vicina Cap Ferret popolata da ville lussuose e seconde case dei parigini più benestanti. È questo il contesto in cui il reportage scatena l’ira dei pretendenti all’eredità politica di Macron. E di chi semplicemente rimarca un atteggiamento del leader che spesso d’estate mostra il fianco alle critiche. Ad attaccare per primo il segretario socialista, Olivier Faure. «Con l’ondata di caldo, mentre la Francia brucia e alcuni francesi non hanno potuto andare in vacanza, il capo dello Stato si diverte su una moto d’acqua a Brégançon. È questo il messaggio? Complimenti», l’affondo del leader del Ps su X. Non il solo a criticare l’ultima estate da presidente di Macron, condita da sport che non hanno granché a che vedere con la vita dei comuni cittadini d’Oltralpe. Dal jet-sky alla tavola da surf elettrica alla barca. Per Marine Tondelier, leader dei Verdi e candidata all’Eliseo, i francesi stanno vivendo un’estate «apocalittica» e «il nostro presidente si sta facendo pubblicità sulla sua vacanza su Paris Match», la sua ironia su X accostando la foto di copertina alle «morti causate da cinque ondate di calore, una siccità e incendi storici».

La moto d’acqua è peraltro, fanno notare i Verdi, un’attività inquinante. E lui si è sempre professato green. Si rinforza pure la polemica sui mezzi: lui ne ha per divertirsi, ma la Francia dispone di 12 Canadair che tra riparazioni e manutenzione solo 5 o 6 possono essere operativi contemporaneamente. Nel 2024 il governo macroniano annullò due ordini d’acquisto e i nuovi non arriveranno prima del 2028. L’entourage di Macron prova a difendersi dall’accusa che le foto siano avallate. Niente autorizzazione, filtra. «Da nove anni vengono rubate foto del presidente». L’articolo descrive, fanno notare, vacanze «studiose», con un ufficio allestito nel Forte sulla costa del Var, sull’isolotto roccioso della Costa Azzurra: «Il presidente passa le giornate al telefono», filtra dall’Eliseo. Giornate intervallate da incontri di boxe e corse. Il titolo è emblematico: «L’ultima estate al timone».