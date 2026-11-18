Il vertice tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin, previsto per giovedì a Shenzhen, si annuncia come uno degli appuntamenti diplomatici più significativi dell’anno. Non soltanto per il carattere inedito dell’incontro, ma soprattutto per la quantità di dossier che qui si intrecceranno. La cornice ufficiale è quella dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), il forum che riunisce 21 economie responsabili di circa il 62% del PIL mondiale e di metà degli scambi commerciali globali.

L’Iran e la crisi mediorientale

Il primo fronte papabile è il Medio Oriente. Trump intende affrontare esplicitamente il conflitto iraniano nel colloquio trilaterale, sebbene l’Iran sia soltanto il suo nemico. Tutto il contrario per Pechino e Mosca.

L’instabilità mediorientale figura in cima alle questioni che potrebbero condizionare i lavori dell’APEC, soprattutto per le ricadute sui flussi commerciali, sull’approvvigionamento energetico e sull’inflazione. Il dossier è particolarmente delicato per la Cina, grande potenza manifatturiera. Per la Russia, esportatrice di idrocarburi e interlocutrice di Teheran, le conseguenze della crisi si intrecciano invece con le dinamiche del mercato petrolifero e con i rapporti diplomatici regionali.

Il punto fondamentale è capire se il confronto possa favorire un coordinamento, anche limitato, tra tre potenze che hanno interessi differenti ma condividono la necessità di evitare un’ulteriore destabilizzazione dei mercati energetici.

L’Ucraina, l’altro dossier che divide il tavolo

Se l’Iran è un dossier divisivo, l’Ucraina altrettanto, sebbene diversamente. Secondo l’Associated Press, un funzionario americano ha indicato che Trump non prevede di discutere dell’Ucraina nell’incontro. Mosca, tuttavia, considera il confronto con Washington una possibile occasione diplomatica, mentre la prospettiva di un dialogo tra grandi potenze sul futuro della sicurezza europea solleva interrogativi sul ruolo di Kiev e degli alleati europei.

Per Xi, invece, il dossier ucraino presenta una difficoltà strutturale. Pechino intrattiene una stretta cooperazione strategica ed economica con Mosca, ma continua a presentarsi come attore favorevole alla stabilità internazionale. La Cina deve dunque conciliare il rapporto privilegiato con la Russia con l’interesse a preservare i propri legami economici con l’Europa.

Il nucleare e il ritorno della diplomazia delle grandi potenze

Uno dei grandi dossier riguarda il controllo degli armamenti nucleari. La scadenza, nel febbraio scorso, del New START, l’ultimo trattato bilaterale di limitazione degli arsenali strategici tra Stati Uniti e Russia, ha lasciato Washington e Mosca senza il precedente quadro vincolante di controllo.

Trump vorrebbe rilanciare il negoziato coinvolgendo anche la Cina, il cui arsenale è in espansione. Pechino, tuttavia, ha mostrato scarso interesse per il tema. Il presidente americano intende affrontare la questione a Shenzhen, ma risultati concreti saranno difficili da raggiungere. Per la Cina il rischio è essere trascinata in un sistema di responsabilità nucleari concepito soprattutto per Stati Uniti e Russia.

La guerra dei chip, l’IA, dazi e terre rare

Se il nucleare rappresenta la dimensione tradizionale della competizione strategica, i semiconduttori e l’intelligenza artificiale ne costituiscono il fronte più avanzato. Le possibili nuove restrizioni americane all’esportazione verso la Cina di chip avanzati per l’intelligenza artificiale potrebbero condizionare il confronto tra Trump e Xi, soprattutto in seguito alla valanga che ha coinvolto Jensen Huang e il colosso Nvidia.

Allo stesso tempo, Stati Uniti e Cina stanno valutando meccanismi di comunicazione per prevenire incidenti legati ai sistemi di intelligenza artificiale. Tra le ipotesi discusse figura un sistema di notifica reciproca delle emergenze tecnologiche, pensato per impedire che errori, malfunzionamenti o incomprensioni possano trasformarsi in crisi di sicurezza nazionale.

La competizione economica tra Washington e Pechino costituisce un ulteriore banco di prova. Sul tavolo figurano i dazi, le restrizioni tecnologiche e l’accesso alle terre rare, indispensabili per numerose produzioni industriali, dalle batterie ai sistemi elettronici avanzati. Stati Uniti e Cina non hanno ancora rispettato pienamente gli impegni assunti nell’ambito della tregua commerciale e le forniture di terre rare potrebbero tornare al centro del confronto.