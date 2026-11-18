La raccontano come il “cuore” della Silicon Valley cinese. Ospita la sede dei principali colossi tecnologici cinesi, da Huawei a Tencent, da BYD a DJI, oltre a un fitto sottobosco di startup che spaziano dall’intelligenza artificiale alle nuove energie. Shenzhen, 18 milioni di abitanti e un pil dal valore di circa 557 miliardi di dollari - quasi quanto quello dell’Austria - è pronta a ospitare il forum di cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC), ma soprattutto lo storico meeting tra il padrone di casa, il leader cinese Xi Jinping, il presidente russo Vladimir Putin e quello statunitense Donald Trump.

Shenzhen, il cuore tecnologico della Cina

Negli ultimi quattro decenni Shenzhen si è trasformata in un polo globale per l’innovazione e la produzione avanzata di nuove tecnologie. Nel 2020 lo stesso Xi l’ha definita “un miracolo nella storia dello sviluppo mondiale”. I media cinesi narrano con orgoglio i suoi molteplici punti di forza.

Si parte dai semplici droni, dei quali DJI è fiore all’occhiello. In Cina, il 70% di questi dispositivi per uso civile e metà di quelli industriali provengono proprio da qui. Dove, tra l’altro, Meituan, il colosso delle consegne di cibo a domicilio, ha inaugurato già da tempo il suo primo servizio di consegna con droni.

Arriviamo poi ai veicoli a nuova energia. BYD, altro gigante locale, nel 2025 ha venduto globalmente circa 2,26 milioni di veicoli elettrici superando Tesla. Non è un caso che Shenzhen abbia deciso di investire massicciamente nelle infrastrutture di ricarica, lanciando nel 2023 un’iniziativa per diventare una “città dei supercharger” che le ha permesso di possedere oltre 1.200 stazioni di ricarica ultraveloci con una potenza di ricarica pari o superiore a 480 kilowatt. Che dire, poi, delle numerose società di robotica, delle auto a guida autonoma e dei robotaxi operativi in città.

La vetrina di Pechino

La Cina sfrutterà al meglio la vetrina Shenzhen per mostrare al mondo i suoi progressi tecnologici, ma anche per far capire a Trump e Putin il livello hi-tech raggiunto dal Paese. I cartelloni pubblicitari lungo le principali arterie della metropoli danno intanto il benvenuto agli ospiti con uno slogan futuristico: “Riunitevi a Shenzhen, ammirate le meraviglie”. L’Apec rappresenta insomma una sorta di consacrazione per questa città che il Partito Comunista Cinese ha utilizzato come primo banco di prova per la sua apertura al business e all’economia di mercato.

Le autorità hanno tirato a lucido l’intera metropoli in vista dell’arrivo dei circa 20 leader mondiali e delle rispettive delegazioni. Oltre 1,5 milioni di automobilisti locali hanno aderito a un’iniziativa che li invita a lasciare l’auto a casa durante il vertice, in cambio di adesivi commemorativi per le vetture e, a chi rispetterà l’impegno, buoni per il trasporto pubblico fino a 100 yuan (circa 15 dollari). Da martedì, inoltre, le auto con targhe di altre città non potranno circolare durante il giorno nella maggior parte delle zone urbane. Repressi anche i mercati cittadini dove solitamente circolano iPhone falsi, orologi fake e borse contraffatte. Tutto, per qualche giorno deve essere perfetto.