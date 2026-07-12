Paesi NATO nel mirino degli hacker russi: i videocitofoni di casa usati per spiare gli aiuti a Kiev

La competizione strategica internazionale non si sviluppa più esclusivamente attraverso strumenti militari e diplomatici, ma coinvolge sempre più il dominio cibernetico, dove reti digitali e dispositivi connessi sono diventati elementi rilevanti per la raccolta informativa. In questo scenario, anche tecnologie civili di uso quotidiano, come videocamere IP e sistemi di videocitofonia collegati a internet, possono trasformarsi in strumenti funzionali alle attività d’intelligence.

Secondo un’indagine congiunta dell’Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) e della Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), i servizi di sicurezza olandesi hanno individuato un’operazione cibernetica attribuita a soggetti collegati all’apparato statale russo, finalizzata alla compromissione di videocamere accessibili online in diversi Paesi europei membri della NATO, inclusi i Paesi Bassi, oltre che in Ucraina.

L’attività avrebbe avuto come obiettivo la raccolta di informazioni sulle rotte logistiche utilizzate per il trasferimento di equipaggiamenti militari destinati a Kiev, consentendo agli operatori informatici di acquisire elementi relativi a movimenti, tempistiche e tipologie di materiali trasportati. Le autorità olandesi hanno successivamente avvertito i proprietari dei dispositivi potenzialmente esposti, favorendo l’adozione di misure di sicurezza correttive.

Cosa sappiamo

L’operazione evidenzierebbe l’ interconnessione tra infrastrutture civili e interessi strategici nazionali. Le telecamere IP, appartenenti all’ecosistema dell’Internet of Things (IoT), sono ormai diffuse in abitazioni private, imprese e strutture pubbliche grazie ai costi ridotti e alla connettività permanente.

Secondo i servizi olandesi, la compromissione dei dispositivi sarebbe stata favorita da configurazioni di sicurezza inadeguate, tra cui password predefinite, firmware non aggiornati e impostazioni standard mai modificate dagli utenti. Tali vulnerabilità possono consentire a soggetti non autorizzati di individuare apparati esposti alla rete e acquisirne il controllo remoto.

Una videocamera civile può quindi trasformarsi in una fonte informativa capace di fornire immagini in tempo reale, dati ambientali e indicazioni sui movimenti presenti in determinate aree. In prossimità di infrastrutture logistiche o corridoi di trasporto strategici, informazioni apparentemente ordinarie possono assumere valore operativo nell’analisi delle attività sul territorio.

Il caso dimostra come la superficie di rischio della sicurezza digitale non riguardi più soltanto reti governative o sistemi militari classificati, ma anche dispositivi civili connessi che possono diventare punti di accesso per attività di sorveglianza e raccolta dati.

L’evoluzione delle operazioni d’intelligence attraverso l’Internet of Things

L’impiego di videocamere compromesse rientra nella trasformazione delle moderne attività di intelligence, nelle quali strumenti digitali distribuiti sul territorio integrano i tradizionali sistemi di acquisizione informativa.

Rispetto a piattaforme satellitari, droni o sistemi elettronici specializzati, le telecamere offrono una capacità complementare di osservazione locale, caratterizzata da ampia diffusione, ridotta visibilità e costi operativi contenuti. La loro presenza in ambienti quotidiani consente potenzialmente di raccogliere informazioni senza ricorrere a strumenti militari immediatamente identificabili.

Per le autorità olandesi, l’interesse verso le infrastrutture logistiche collegate al sostegno militare all’Ucraina è legato anche al ruolo dei Paesi Bassi come nodo europeo per il transito di materiali destinati al fronte orientale.

L’operazione attribuita a gruppi informatici collegati alla Russia guarderebbe ad un portafoglio più largo di campagne cibernetiche rivolte contro istituzioni pubbliche, strutture diplomatiche, organizzazioni militari e infrastrutture strategiche. Queste attività possono avere finalità diverse, dalla raccolta di informazioni alla preparazione di ulteriori operazioni nel dominio digitale.

La risposta della NATO: resilienza digitale e protezione delle reti

La scoperta dell’operazione ha portato le autorità olandesi a diffondere indicazioni di sicurezza rivolte agli utilizzatori di videocamere IP e dispositivi connessi. Le principali raccomandazioni riguardano l’aggiornamento dei software, la sostituzione delle credenziali di fabbrica, la revisione delle configurazioni di rete e la limitazione degli accessi remoti non necessari.

L’episodio conferma il ruolo centrale della sicurezza informatica nella protezione nazionale e nella difesa collettiva. La diffusione dell’Internet of Things offre nuove opportunità tecnologiche, ma amplia allo stesso tempo la superficie potenziale di esposizione a minacce informatiche.

Per i Paesi NATO, la resilienza digitale rappresenta ormai una componente essenziale nella prevenzione e nel contrasto delle minacce ibride, dove attività cibernetiche, intelligence e competizione geopolitica risultano strettamente

integrate.

Il caso delle videocamere compromesse evidenzia come, nello scenario strategico contemporaneo, anche dispositivi comuni possano assumere valore operativo quando inseriti all’interno di dinamiche di confronto tra Stati.