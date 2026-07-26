Repubblicani, la fronda contro Vance presidente

«Never Vance» è l’hashtag che negli ultimi giorni è molto circolato sui social della politica americana. L’attacco digitale al vicepresidente non arriva però da hacker stranieri o dai Democratici, ma dagli stessi Repubblicani. Il momento non è casuale e arriva nei giorni in cui il presidente Donald Trump, con la sua consolidata abitudine di annunci dirompenti, avrebbe indicato J. D. Vance come suo successore e potenziale candidato alle elezioni presidenziali del 2028. Tra i detrattori online, il vicepresidente viene accusato di incapacità nella conduzione dei negoziati con l’Iran, eccessiva libertà di azione rispetto a Trump e addirittura di antisemitismo per la sua freddezza nei riguardi di Israele. Il New York Times ha definito quella in atto una campagna di ostilità nei confronti di un vicepresidente senza precedenti nella storia recente.Gli alleati di Vance parlano di «attacco coordinato» per screditare il vicepresidente e farlo apparire inadatto a diventare il prossimo inquilino della Casa Bianca. La domanda che sorge spontanea è: chi potrebbe trarre vantaggio da questa campagna diffamatoria?Pur senza un coinvolgimento diretto, i sospetti sembrano convergere sul Segretario di Stato Marco Rubio. Gradito ai Repubblicani neo-conservatori e filo israeliani, il capo della diplomazia americana è da tempo in rotta di collisione con il vicepresidente su molti temi, inclusa la guerra in Iran.Al di là degli effetti sul lungo periodo, il «duello» Vance-Rubio parrebbe il riflesso di uno scontro in atto tra la vecchia guardia repubblicana e il populismo Maga.







