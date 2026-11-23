«Sappiamo cosa è successo nel 2023: abbiamo vinto, ma non abbiamo governato». Queste parole del leader popolare spagnolo Alberto Feijóo inaugurano l’ultima settimana di campagna elettorale con un messaggio ben chiaro: non è sufficiente arrivare primi se poi gli alleati non assicurano i seggi mancanti. Quando mancano sei giorni alle elezioni anticipate, nel paese i sondaggi si dividono: alcuni danno il Pp stabilmente in testa e in grado di ottenere la maggioranza con il supporto Vox, altri come 40dB per El Pais si spingono a dire che si andrebbe riducendo il divario tra Pp e Psoe, ma la sostanza cambierebbe di poco.

Nelle piazze però resta l’euforia suscitata dal risultato del confronto televisivo diretto con Sánchez, dove Feijóo ha stravinto. «Solo quando il cambiamento sarà realtà, festeggeremo», ha esordito il capo del Pp in un comizio a Murcia, dove ha fatto il pieno, così come due giorni fa a Valencia, dove ha riempito l’arena. Ma Feijóo non si illude, perché più volte ha visto Sánchez sull’orlo del baratro tra inchieste giudiziarie e scandali familiari, e poi perfettamente in grado di riprendersi, per cui sta battendo su un tasto: sarebbe un errore essere troppo sicuri di sé, «perché un Partito Socialista ferito è ancora più pericoloso».

A mettere altro sale sulle ferite del socialista ci ha pensato il sindaco di Ceuta Juan Jesús Vivas, secondo cui «l’abbandono in cui è stata lasciata la sua città è sufficiente a squalificare politicamente il governo, con il suo presidente a capo». A quelle latitudini, infatti, la quotidianità è decisamente cambiata dallo scorso luglio a seguito dell’invasione di 100mila giovani marocchini. Da quel giorno il premier socialista non parla più con Vivas, forse reo di aver denunciato una violazione dell’integrità territoriale della Spagna. La situazione oggi vede «ripercussioni sulla sicurezza, sull’assistenza sanitaria, sull’attività economica e lo stato d’animo della popolazione di Ceuta è pervaso da angoscia, ansia e incertezza», ammette con amarezza il sindaco.

E come si difende l’attuale premier? Sceglie lo strumento dei tabloid, su cui si è fatto intervistare: ha posato da solo sulla copertina della rivista Lecturas con il titolo: «Non riesco a immaginare la mia vita senza Begoña». La scelta di puntare con civetteria sulla stampa scandalistica, evitando il merito di crisi oggettive come il batacazo alle regionali, lo sfratto di Maricarmen, l’incidente ferroriario di Toledo, gli arresti dei suoi principali collaboratori al partito e le inchieste su moglie e fratello, dimostra tutte le difficoltà politiche di Sánchez. Che potrebbe essere alla fine.