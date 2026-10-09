Trump annuncia l’accordo con Putin: “Mosca fornirà 300mila tonnellate di gasolio e i prezzi scenderanno”. E il Tesoro americano sospende le sanzioni sul diesel russo

“La Russia fornirà immediatamente oltre 300mila tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, altre 500mila tonnellate nel corso del mese di novembre e 1 milione di tonnellate subito dopo. Inoltre, in base alle condizioni delle proprie raffinerie di gasolio, la Russia consegnerà, entro breve tempo, 3.000.000 di tonnellate di gasolio. Grazie al nostro controllo totale dello Stretto di Hormuz e a questo importante annuncio sull’energia russa, i prezzi del gasolio per gli americani e, di fatto, per il mondo intero, scenderanno in modo rapido”. Lo ha scritto su Truth il presidente americano Donald Trump dopo la telefonata avuta con Vladimir Putin. “Prezzi più bassi per gli americani, soprattutto per i nostri grandi agricoltori, allevatori e autotrasportatori, sono la mia massima priorità. Questo è un annuncio molto importante”, ha aggiunto. “Inoltre, è fondamentale comprendere che l’Iran non si doterà di armi nucleari”, ha concluso Trump.

Dopo la telefonata fra Donald Trump e Vladmir Putin il Dipartimento del Tesoro americano ha dichiarato di aver sospeso le sanzioni al diesel russo rilasciando una licenza temporanea per consentirne la fornitura al mercato globale.

“Qualsiasi allentamento delle sanzioni contro la Russia, in assenza di un accordo chiaro e duraturo di de-escalation, rappresenta un’evidente debolezza. Gioca a favore della Russia, permettendole di uccidere di più, di prolungare la guerra, di mostrare ancora meno rispetto per l’America e di infliggere al mondo perdite e danni ancora maggiori”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato una revoca temporanea delle sanzioni sul diesel russo a seguito di una telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin. “Fare concessioni a Putin non porterà pace né alcun beneficio al mondo civile. La Russia ‘ripagherà’ il diesel con ulteriore terrore e perfidia. Consentire alla Russia di vendere prodotti petroliferi significa investire in una guerra che deve finire, non essere prolungata. Ciò che serve è una reale de-escalation con la Russia, su base reciproca”, ha aggiunto.

“La cooperazione tra Russia e Stati Uniti nel settore del diesel e dell’energia porterà benefici al mondo intero”. Lo ha scritto su X Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente russo Vladimir Putin per la cooperazione economica con i Paesi stranieri.

Il presidente russo Vladimir Putin ha confermato che nella conversazione telefonica avuta oggi con il suo omologo Usa Donald Trump, ha assicurato la “disponibilità a fornire petrolio e prodotti petroliferi ai mercati americani e mondiali”. “Sono fiducioso che ciò avrà un impatto positivo sull’intera economia globale”, ha aggiunto Putin, citato in un comunicato del Cremlino.