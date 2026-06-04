Tensioni Usa-Cina, Rubio commemora Tienanmen. La furia di Pechino: "Distorsione della storia"

Le ultime tensioni tra Stati Uniti e Cina, a quasi un mese di distanza dalla visita di Donald Trump a Pechino, riguardano l'anniversario dei fatti di Tienanmen. È successo che il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha diffuso una nota per commemorare il 4 giugno del 1989. Non una data qualunque ma il giorno del famigerato massacro di Tienanmen quando, 37 anni fa, "il Partito Comunista Cinese ordinò alle proprie truppe di attaccare migliaia di manifestanti pacifici all'interno e nei dintorni di Piazza Tienanmen". Non è mancata la secca replica della Cina, dove qualsiasi accenno a questo episodio è ancora un tabù e l'argomento è pesantemente censurato. Le affermazioni degli Usa "distorcono i fatti e diffamano la Cina", ha tuonato Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri di Pechino.

La commemorazione di Rubio

"Il 4 giugno il mondo commemora il 37esimo anniversario dell'ordine impartito dal Partito Comunista Cinese alle sue truppe di attaccare migliaia di manifestanti pacifici dentro e intorno a Piazza Tienanmen. Nessuna censura può cancellare il passato. Coloro che si sono sacrificati per difendere i loro diritti inalienabili di libertà di espressione e di riunione pacifica saranno un giorno riabilitati", si legge nel comunicato di Rubio.

Come ha scritto Reuters, la dichiarazione dell'alto funzionario statunitense rispecchia in gran parte le sue precedenti osservazioni sulla repressione cinese, ma non è da escludere che il messaggio possa anche servire a rassicurare i dissidenti cinesi e i sostenitori della democrazia in un momento in cui Trump e Xi stanno dialogando in maniera più intensa.

I fatti di Tienanmen

Nella primavera del 1989 decine di migliaia di studenti, lavoratori e altri manifestanti si radunarono in Piazza Tienanmen e nei dintorni, chiedendo riforme politiche, maggiori libertà e azioni contro la corruzione. Il 4 giugno dello stesso anno, l'Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese fece irruzione nella piazza aprendo il fuoco sulla folla.

Secondo le stime occidentali, basate su registri ospedalieri, testimonianze oculari, dispacci diplomatici e conteggi di vittime accertate e persone scomparse, sarebbero stati uccisi fino a 1.000 civili. Il governo cinese smentisce questa ricostruzione e fornisce una cifra molto inferiore, compresa tra 200 e 300 vittime. Ogni anno Pechino rafforza le misure di sicurezza intorno a Piazza Tienanmen per impedire commemorazioni pubbliche o proteste.

La risposta della Cina

La risposta della Cina non è tardata ad arrivare. "Il governo cinese è giunto da tempo a una conclusione chiara riguardo a quei disordini politici verificatisi alla fine degli anni '80", ha dichiarato Mao Ning durante una conferenza stampa. "Le relative dichiarazioni errate da parte degli Stati Uniti distorcono i fatti storici, infangano il sistema politico e il percorso di sviluppo della Cina e interferiscono negli affari interni della Cina", ha aggiunto la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino.

Quest'anno, secondo quanto riportato da Amnesty International, le autorità cinesi avrebbero impedito ai familiari delle vittime del 1989 di visitare le loro tombe nel cimitero di Wan'an a Pechino, una decisione che la stessa Amnesty ha definito come "un atto crudele". I membri del gruppo delle Madri di Tienanmen hanno spiegato di aver ricevuto una notifica dall'Ufficio di Sicurezza Municipale di Pechino secondo cui, per la prima volta in oltre 30 anni, non sarà loro consentito l'accesso al luogo di sepoltura di molte vittime, né sarà loro permesso di celebrare le tradizionali cerimonie funebri annuali.

"Ora non ci permettono più di andare al cimitero di Wan'an, né di leggere testi sacrificali o elogi funebri", ha dichiarato a Radio Free

Asia Zhang Xianling, un membro del gruppo. "Queste azioni, che prima erano di routine, non sono più consentite. Ora non ci è nemmeno permesso di andarci, cosa che non era mai successa prima", ha quindi concluso la donna.