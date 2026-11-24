Riflettori puntati sulla Libia. E non solo per il recente attacco di droni ucraini contro una nave russa al largo del porto libico di Bengasi. Da qualche mese è tornato a essere caldissimo il dossier cinese. Dopo anni di rapporti diplomatici difficili e una presenza economica ridimensionata dalla guerra civile, Pechino sta cercando di recuperare terreno in un Paese strategico per gli equilibri del Mediterraneo.

Cina-Libia, asse caldo

Il ministro degli Esteri ad interim del Governo di unità nazionale libico, Taher al-Baour, ha incontrato a Tripoli l’ambasciatore cinese Ma Xueliang. Come riportato da Il Sole 24 Ore, al centro dei colloqui ci sono stati il rilancio degli investimenti e il ritorno delle aziende cinesi nel Paese nordafricano.

Le due parti hanno discusso in particolare di infrastrutture, ricostruzione, energia e telecomunicazioni, settori nei quali Pechino può mettere a disposizione capitali, tecnologie e competenze. L’obiettivo dichiarato, almeno sulla base di quanto emerso, è quello di trasformare i rapporti bilaterali in progetti concreti, superando gli ostacoli che negli ultimi anni hanno frenato la cooperazione.

Dal canto suo, la Cina punta a ritagliarsi un ruolo nella ricostruzione di una nazione che, nonostante le difficoltà politiche e istituzionali, conserva un enorme potenziale economico grazie alle sue risorse energetiche e alla posizione geografica.

Il dossier libico di Pechino

Il dialogo tra Cina e Libia non riguarda soltanto gli affari. Si sta infatti estendendo anche al settore della difesa. Lo scorso settembre, per esempio, il capo di Stato maggiore dell’esercito libico, il generale Salah al-Namroush, ha incontrato alcuni rappresentanti del ministero della Difesa cinese a margine della tredicesima edizione del Beijing Xiangshan Forum, appuntamento internazionale dedicato alla sicurezza e alla cooperazione militare.

I colloqui, organizzati su invito del ministro della Difesa cinese Dong Jun, hanno riguardato soprattutto l’addestramento, il supporto tecnico e lo scambio di competenze. Per il momento non risultano accordi ufficiali specifici sulla fornitura di armamenti o sulla modernizzazione delle forze armate libiche. Il riavvicinamento militare rappresenta comunque un passaggio significativo, perché apre a Pechino un nuovo canale di interlocuzione con le istituzioni della difesa di Tripoli.

Importanza strategica

La dimensione strategica della partita è legata anche alla geografia. La Libia dispone di oltre 1.700 chilometri di costa affacciata sul Mediterraneo, lungo rotte fondamentali per il commercio internazionale e per i traffici energetici.

Il controllo e la modernizzazione delle infrastrutture portuali, insieme allo sviluppo di sistemi di sorveglianza costiera e di gestione del traffico marittimo, potrebbero diventare ulteriori ambiti di collaborazione. Insomma, appare evidente come per la Cina rafforzare la propria presenza economica e tecnologica sulle coste libiche significhi acquisire maggiore peso in uno spazio marittimo sensibile.

I rivali diplomatici dei cinesi

La concorrenza diplomatica cui deve far fronte la Cina è intensa. Italia, Turchia, Russia, Egitto e Stati Uniti guardano anch’esse alla Libia per ragioni economiche, energetiche e militari.

Attenzione, in particolare, al recente attivismo di Mosca: di recente al-Namroush ha incontrato l’ambasciatore russo Aydar Aganin, insieme a un addetto navale, per discutere di cooperazione e coordinamento tra le rispettive istituzioni militari. La Russia mantiene inoltre una presenza significativa nelle basi aeree libiche, mentre la Turchia conserva un ruolo centrale negli equilibri di sicurezza del Paese.

Il ritorno cinese aggiunge un nuovo concorrente alla contesa per l’influenza nel Mediterraneo. Certo, Pechino non dispone ancora di una presenza militare paragonabile a quella di Mosca o Ankara, ma può sfruttare la propria forza economica per costruire relazioni di lungo periodo particolarmente efficienti.