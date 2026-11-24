I protagonisti di questo racconto sono Ma, un funzionario dello staff di un ministero cinese non meglio specificato, e Kailin, un ufficiale dei servizi segreti operativo in un Paese estero. Non conosciamo i loro cognomi, né quando si è svolta la storia e soprattutto dove. Sappiamo soltanto che il Paese A è quello in cui si sono incontrati Ma e Kailin, e che quest’ultimo lavorava per l’intelligence del Paese B. I due si sono incontrati più volte, si sono piaciuti e hanno iniziato a vedersi con costanza. Kailin giustificava i frequenti vis a vis con l’amico con la volontà di migliorare la comunicazione, scambiare idee e apprendere la lingua cinese dietro a un compenso. Dopo un certo periodo, il tema delle discussione si sarebbe tuttavia spostato su argomenti politicamente sensibili e sull’attualità internazionale. Kailin, una volta presa confidenza, ha iniziato a chiedere a Ma notizie sul personale e sull’attività della struttura istituzionale per la quale prestava servizio nel Paese A.

Il messaggio di Pechino e la condanna a morte

È iniziata così la vicenda che nelle ultime ore ha scosso la politica cinese. Arriviamo subito alla fine, che è quella che ha destato scalpore. I media di Stato hanno infatti comunicato l’arresto e la condanna a morte di un funzionario di un ministero cinese per spionaggio. Il malcapitato è proprio Ma, manipolato e ricattato da Kailin. Ma soprattutto accusato di aver consegnato alla spia straniera decine e decine di segreti di Stato.

Secondo quanto riportato da Baomiguan, un canale social di Jincheng Press, casa editrice dell’Amministrazione nazionale per la protezione dei segreti di Stato, il funzionario è stato anche privato a vita dei suoi diritti politici e gli sono stati confiscati tutti i beni personali.

In Cina, è questo è un aspetto rilevante, la divulgazione pubblica delle condanne a morte per spionaggio è rara. I procedimenti giudiziari che riguardano la sicurezza nazionale si svolgono infatti quasi sempre a porte chiuse. Nel caso specifico Pechino ha voluto rendere noto l’episodio mantenendolo però dietro un alone di riservatezza, evitando di diffondere i nomi dei personaggi coinvolti e dei Paesi. Sappiamo soltanto di Ma, Kailin, Paese A e Paese B.

L’agente straniero e la talpa cinese

Per sapere qualcosa in più dobbiamo sfogliare la stampa cinese. La testata online The Paper racconta che Ma avrebbe rivelato a Kailin una grande quantità di informazioni riguardanti l’ambasciata cinese nel Paese A e fornito pure l’elenco telefonico interno dell’organizzazione.

Man mano che la loro comunicazione si intensificava, Kailin avrebbe presentato Ma a un collega, un tale Tang Zheng. L’aggancio era appena riuscito. Dopo l’incontro, infatti, Tang avrebbe chiesto a Ma di entrare a far parte dell’agenzia di intelligence del Paese B, minacciando in caso di rifiuto di denunciare le sue recenti attività illegali ai dipartimenti governativi cinesi competenti.

Con le spalle al muro, Ma avrebbe accettato l’incarico firmando un “documento di cooperazione” che includeva clausole di “riservatezza” e “lealtà”, oltre a uno stipendio mensile fisso. Tang Zheng avrebbe fornito al funzionario cinese anche un computer portatile specificamente per l’invio e la ricezione di informazioni. Completato il suo incarico all’estero, Ma è così tornato in Cina inizindo una lunga carriera nello spionaggio.

Il compito di Ma? Di giorno, su richiesta del Paese B, raccoglieva informazioni rilevanti da documenti e materiali classificati maneggiati durante il suo vero lavoro. Di notte, organizzava il materiale e lo inviava tramite un sito web di spionaggio. In questo periodo Ma, secondo l’accusa cinese, avrebbe rubato e fornito oltre cento informazioni sensibili.

Una falla preoccupante

Al termine del processo - non sappiamo quando si è tenuto, anche se la vicenda è stata diffusa adesso - è emerso che Ma aveva raccolto e fornito segreti di Stato al Paese B per un lungo periodo. Tra questi figurerebbero nove segreti di Stato classificati al livello di massima segretezza e 26 classificati come riservati . In cambio il funzionario aveva ottenuto oltre un milione di yuan in fondi per lo spionaggio. L’intera storia potrebbe rappresentare un duro colpo per la Cina e per i suoi sforzi di blindare il Paese dalle spie nemiche.

Negli ultimi due anni la CIA ha pubblicato una serie di video rivolti a funzionari della burocrazia e membri delle forze armate cinesi con l’obiettivo di reclutare informatori all’interno dell’apparato di Pechino. I filmati, realizzati in lingua cinese, contenevano istruzioni dettagliate su come entrare in contatto con l’intelligence americana in sicurezza.

Pechino aveva reagito definendoli una “confessione schiacciante” dei tentativi Usa di sottrarre segreti ad altri Paesi. “La lotta sul fronte nascosto non si è mai fermata e i metodi delle agenzie di intelligence sono diventati sempre più ingannevoli”, si legge non a caso in un freschissimo post pubblicato sui social dalle autorità cinesi in relazione alla vicenda di Mr. Ma.

Da qui l’invito di Pechino a mantenere alta la guardia sui rischi per la sicurezza nazionale, rafforzare la disciplina interna al Partito e la cultura della riservatezza, prestando attenzione anche alle frequentazioni personali e alle relazioni sociali. I funzionari cinesi sono inoltre stati esortati a rispettare rigorosamente le regole sul posto di lavoro e a proteggersi da eventuali tentativi di avvicinamento e reclutamento da parte di servizi stranieri. L’attenzione è massima.