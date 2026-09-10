Ucraina, la corsa contro il tempo per non restare senza armi: il piano da 23 miliardi

La disponibilità di risorse finanziarie, munizioni e capacità produttive è diventata una delle questioni centrali per la prosecuzione dello sforzo militare ucraino. Durante una riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina, il ministro della Difesa Yevhenii Khmara ha chiesto ai Paesi partner di assumere entro novembre le decisioni necessarie a garantire la continuità degli approvvigionamenti. Tra le priorità indicate da Kiev figurano i sistemi senza pilota e il rafforzamento della difesa aerea, mentre procedono i contratti per circa 1.000 missili destinati alle piattaforme Patriot, con il sostegno dei partner internazionali e attraverso un prestito dell’Unione europea.

Cosa sappiamo

Khmara ha attribuito ai droni un ruolo determinante nelle operazioni militari ucraine, sostenendo che fino al 90% dei risultati sul campo dipenderebbe dall’impiego di sistemi senza pilota. Il dato, riferito dal ministro, evidenzia il peso assunto dalle piattaforme aeree senza equipaggio nelle attività di sorveglianza, ricognizione, acquisizione degli obiettivi e attacco, oltre che nello sviluppo di nuove capacità d’intercettazione.

Il responsabile della Difesa ucraina ha quantificato in 23 miliardi di euro, pari a circa 27 miliardi di dollari, il deficit complessivo del bilancio della difesa. Secondo Kiev, la copertura finanziaria di questa esigenza permetterebbe di sostenere gli ordini destinati alla produzione di droni nel corso dell’anno e nei primi mesi del successivo, garantendo maggiore continuità alla filiera industriale nazionale.

Lo stesso capo del dicastero ha inoltre dichiarato che sono già stati messi a disposizione 62 dei 70 miliardi di euro annunciati dagli alleati durante il vertice NATO di Ankara. La richiesta di definire entro novembre le risorse ancora necessarie è legata soprattutto ai tempi di produzione: per ottenere effetti concreti nei prossimi mesi, gli impegni finanziari devono essere convertiti rapidamente in contratti, ordini industriali e programmi di consegna.

Patriot, scorte degli alleati e tempi di consegna

La difesa dello spazio aereo costituisce un altro elemento prioritario. Kiev sta procedendo alla definizione di contratti per circa 1.000 missili destinati ai sistemi Patriot, una componente ad alta capacità della rete antiaerea ucraina. Secondo le affermazioni del ministro, una parte consistente delle munizioni previste dagli accordi non sarà tuttavia disponibile nel breve periodo, poiché le consegne sono programmate negli anni successivi.

Per affrontare questa fase, l’Ucraina ha chiesto ai Paesi partner di trasferire parte degli intercettori già presenti nei rispettivi arsenali. L’obiettivo è aumentare la disponibilità immediata di munizionamento, utilizzando successivamente le forniture previste dai nuovi contratti per ricostituire le scorte. La proposta riguarda quindi non soltanto l’entità degli aiuti, ma anche la loro distribuzione temporale, considerata essenziale per mantenere la capacità di risposta della rete di difesa aerea.

Khmara ha inoltre richiamato l’esigenza di incrementare le forniture di missili aria-aria e di sistemi portatili di difesa antiaerea, i cosiddetti MANPADS. Queste categorie di armamento vengono considerate complementari ai sistemi a più lungo raggio e possono essere impiegate contro differenti profili di minaccia, compresi i droni a propulsione reattiva e altri vettori che operano a bassa quota.

Intercettazione a basso costo e innovazione nella difesa aerea

Sul piano industriale, l’Ucraina sta sviluppando sistemi destinati a ridurre il costo dell’intercettazione dei droni. Khmara ha riferito che decine di aziende nazionali stanno lavorando a soluzioni specifiche contro i velivoli senza pilota a propulsione reattiva e che alcuni sistemi sono già stati sottoposti a sperimentazione in condizioni di combattimento.

La ricerca d’intercettori meno costosi risponde a un problema strettamente legato alla sostenibilità delle operazioni. Una rete di difesa aerea deve infatti gestire non soltanto la probabilità di neutralizzazione della minaccia, ma anche il consumo delle proprie scorte e il costo delle munizioni impiegate. La combinazione tra sistemi occidentali ad alta capacità, armamenti portatili e soluzioni sviluppate dall’industria ucraina mira quindi a distribuire le diverse minacce su più livelli di risposta.

Nel corso della riunione, inoltre, è stato presentato anche un piano relativo alla prosecuzione delle operazioni e una valutazione delle principali minacce individuate da Kiev. Khmara ha affermato che la Russia non avrebbe ottenuto guadagni strategici lungo una linea del fronte di circa 1.200 chilometri, sostenendo che Mosca starebbe compensando le difficoltà sul terreno con una maggiore pressione attraverso attacchi aerei contro il territorio ucraino.

Nella stessa giornata sono stati segnalati nuovi attacchi con droni e missili contro Kiev e altre regioni limitrofe, con vittime nella capitale. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha indicato il rafforzamento del sostegno militare e della protezione dello spazio aereo come una delle priorità per i Paesi alleati. In questo quadro, finanziamenti, disponibilità d’intercettori e capacità produttiva rappresentano elementi strettamente connessi alla tenuta della struttura difensiva ucraina nel medio periodo.