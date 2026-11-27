Il dolore per la morte di due cittadini italiani durante un attacco di droni iraniani in Kuwait attraversa trasversalmente la politica, accendendo il cordoglio di maggioranza e opposizione. Le polemiche, tuttavia, non mancano: c’è chi, pur davanti al dramma, sceglie di attestarsi sul confine sottile tra l’indignazione e la strumentalizzazione. E chi decide di varcare quel confine.

La notizia raggiunge la premier Giorgia Meloni mentre si trova a Bruxelles al Consiglio europeo straordinario. La presidente del Consiglio manifesta la propria vicinanza a tutte le persone coinvolte nell’attacco. Parole di solidarietà giungono anche dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, che richiama con forza la necessità di intensificare la pressione sull’Iran, sottolineando l’estrema rilevanza della sicurezza del Golfo per l’intera Europa.

A confermare in modo ufficiale il decesso dei due connazionali è il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo al question time in Senato: «C’è stata una forte esplosione e purtroppo entrambi i nostri connazionali, dalle notizie che ci arrivano dal Kuwait, sono deceduti». Tajani esprime vicinanza alle famiglie a nome del governo e dell’intera politica italiana. Profondo cordoglio viene espresso anche dal presidente della Camera Lorenzo Fontana e dal vicepremier Matteo Salvini. Tra gli esponenti della maggioranza interviene la senatrice Stefania Pucciarelli, capogruppo della Lega in Commissione Difesa, che esprime preoccupazione per l’allargamento del conflitto: «Un quadro complesso e delicato che allarma tutti noi e che impone la massima attenzione alla tutela dei nostri connazionali e delle nostre aziende», assicurando pieno sostegno alla diplomazia.

Un sentimento condiviso dalle opposizioni, che tuttavia accompagnano da subito le dichiarazioni di rito con la richiesta di chiarimenti all’esecutivo. La segretaria del Pd Elly Schlein parla di una notizia che «ci riempie di dolore», chiedendo che le cause siano accertate al più presto e che il governo riferisca in Aula. Giuseppe Conte, leader del M5s, sottolinea come la guerra metta a rischio tutti i cittadini. Angelo Bonelli (Avs) chiede chiarimenti su quanti civili e militari siano presenti nei siti esposti a rischio e sulle misure di evacuazione predisposte. Il clima si surriscalda con l’interrogazione di Italia Viva sull’attacco ucraino a una nave russa nel Mediterraneo. Matteo Renzi attacca Tajani senza mezzi termini, chiedendo come Farnesina e servizi fossero all’oscuro: «Lei con noi sta facendo il finto tonto o davvero non lo sapeva?». La replica del ministro è secca: «Non eravamo a conoscenza delle intenzioni di Kiev di colpire nelle acque territoriali libiche e non abbiamo condiviso questa scelta».

Sul fronte sindacale interviene la Fiom-Cgil e definisce «un fatto gravissimo» la morte dei due tecnici e chiedendo il rientro dei lavoratori impegnati nelle aree più critiche, a partire da Rheinmetall. Il sindacato sottolinea l’assenza di procedure di sicurezza efficaci in contesti bellici, lanciando una stoccata politica: «La guerra è contro le lavoratrici e i lavoratori», per poi proclamare un’assemblea in sciopero nella sede romana dell’azienda. Voci e dichiarazioni che omettono di ricordare che la tragedia di Saccoccio e Lo Russo è figlia diretta di un’escalation militare su uno scenario internazionale nel quale l’Italia non ha responsabilità. Ma la speculazione politica non può attendere.