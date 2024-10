Attacco in Israele, Meloni: "Priorità la sicurezza di civili e militari italiani"

Ascolta ora 00:00 00:00

A seguito dell'attacco dell'Iran su Israele, il premier Giorgia Meloni ha convocato il vertice d'urgenza a Palazzo Chigi con il ministro della Difesa Guido Crosetto, il titolare degli Affari Esteri Antonio Tajani (in collegamento da remoto), i vertici dei servizi segreti, il consigliere diplomatico della presidente del Consiglio Fabrizio Saggio e il sottosegretario Alfredo Mantovano, autorità delegata all'Intelligence. Un importante contingente di soldati italiani della missione Unifil di stanza in Libano si trova attualmente nei bunker. In qualità di presidente del G7, è la linea di palazzo Chigi, l'Italia " continuerà a fare la sua parte " e a lavorare con gli alleati " per la stabilizzazione del confine ". Oggi Meloni ha sentito telefonicamente il primo ministro del Libano, Najib Mikati, sottolineando " l'impegno italiano per un cessate il fuoco e una soluzione diplomatica al conflitto che permetta agli sfollati di tornare alle proprie case ".

Il vertice di Palazzo Chigi è durato circa 30 minuti, durante i quali il premier è stato informato sulla situazione in Medioriente. La nota diffusa da Palazzo Chigi al termine dell'incontro rimarca la " profonda preoccupazione " per la situazione in Medioriente e invita gli attori internazionali a " evitare ulteriori escalation ". Si invita, quindi, a raggiungere il " cessate il fuoco a Gaza " con contestuale " rilascio degli ostaggi " israeliani nelle mani di Hamas dal 7 ottobre. Da parte della presidenza del governo è stata anche espressa ferma " condanna per l'attacco iraniano " su Israele ed è stato avanzato un invito alla " responsabilità " a tutti gli attori regionali, quindi, invita l'Onu a valutare il " rafforzamento del mandato della missione Unifil ". Il tavolo di governo, si legge nella nota, " è stato convocato in forma permanente per monitorare costantemente l'evolversi della situazione e adottare tempestivamente le misure necessarie ".

Nel corso del colloquio, il premier ha ricordato " il ruolo cruciale dei militari italiani presenti nel sud del Libano all'interno della missione Unifi l", sottolineando proprio " l'importanza della loro sicurezza ". L'augurio del ministro Crosetto, che sta mantenendo costanti contatti anche con la parte israeliana e libanese, è che " la ragione prevalga non si estenda ulteriormente un conflitto già drammatico ".

" L'Ambasciata italiana in Israele resta operativa ", si legge in una nota della Farnesina, che informa che " per qualsiasi emergenza invitiamo i connazionali a contattare la Sede al numero +972 548803940 o l'Unità di Crisi al +39 0636225 ". Il ministro Guido Crosetto, questo pomeriggio ai microfoni di "Made in Italy Summit", evento targato Il Sole 24 Ore, Financial Times e SkyTg24, ha dichiarato di essere " in contatto con il comandante dei soldati italiani in Libano, con lo Stato maggiore, con il Comando interforze. Lavoriamo insieme per garantire la sicurezza dei nostri militari che è la nostra priorità, oltre che cercare di portare pace in quella terra. È una situazione in continua evoluzione ". Il ministro Antonio Tajani, che nel momento della convocazione del vertice si trovava a Genova per un evento elettorale, a margine dello stesso, prima di iniziare il vertice, ha dichiarato: " Bisogna lavorare per la pace. Bisogna che tutti quanti, anche l'Iran, si assumano le proprie responsabilità per evitare un'escalation. Tutti devono lavorare per una de-escalation ".

" Siamo tutti preoccupati, stiamo seguendo con la massima attenzione l'evoluzione dei fatti.

La prima preoccupazione sono i cittadini italiani, in Libano ci sono circa 300 italiani non stanziali, più 2-3mila stanziali. In più i militari della missione Unifil. C'è una situazione di grande tensione", ha dichiarato il ministro Antonio Tajani al termine dell'incontro con Giorgia Meloni ai microfoni di Rete4.