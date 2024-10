Oltre 400 missili balistici dall'Iran, partito l'attacco contro Israele. Sirene in tutto il Paese

Ascolta ora 00:00 00:00

Uno scenario che sa di déjà vu quello che si prospetta in queste ore tra Iran e Israele. All'indomani dell'inizio della manovra di terra delle Idf in Libano, i cui contorni restano ancora sfumati, Teheran ha deciso di passare all'azione. Le sirene stanno risuonando in tutto Israele, avvisando di un attacco imminente. Secondo le Idf, missili balistici sono stati lanciati dall'Iran verso Israele. Le sirene risuonano soprattutto nel centro e nel sud del Paese. L'Idf chiede ai cittadini israeliani di rimanere in zone protette fino a ulteriore avviso. Per ora non ci sono notizie di vittime, solo due persone sono state lievemente ferite dalle schegge dei missili iraniani intercettati, precisa il servizio di primo soccorso Magen David Adom.

L'annuncio della rappresaglia come vendetta per l'uccisione di Hassan Nasrallah era giunta in queste ore con le previsioni che avevano accennato a un attacco da scatenarsi entro 12 ore circa, non appena sarebbe tramontato il sole. Un attacco ipoteticamente "su vasta scala", aveva affermato il portavoce delle forze armate israeliane Daniel Hagari. Ora l'Iran sembra voler inaugurare la linea dura: in una dichiarazione letta dalla tv di Stato, ha affermato di aver lanciato decine di missili balistici contro Israele. La dichiarazione avverte che "se Israele risponderà militarmente a questa operazione, affronterà una risposta più dura".

Le Guardie della Rivoluzione iraniane hanno dichiarato che l'attacco missilistico in corso contro Israele è una risposta all'uccisione di Nasrallah, avvenuta la settimana scorsa, e a quella del leader di Hamas. "In risposta al martirio di (leader di Hamas) Ismail Haniyeh, Hassan Nasrallah e (comandante delle Guardie) Nilforoshan, abbiamo preso di mira il cuore dei territori occupati (Israele)", hanno dichiarato le Guardie in un comunicato riportato dall'agenzia di stampa Fars. Israele ha chiuso il suo spazio aereo dopo il lancio di decine di missili iraniani verso il Paese.

"La risposta legale, razionale e legittima dell'Iran agli atti terroristici del regime sionista, che hanno coinvolto cittadini e interessi iraniani e violato la sovranità nazionale della Repubblica islamica dell'Iran, è stata debitamente eseguita. Missione iraniana all'Onu.