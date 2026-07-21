Biennale, il caso Russia costa caro: l'Ue taglia 2 milioni

La decisione della Commissione europea di revocare il contributo da 2 milioni di euro destinato alla Fondazione La Biennale di Venezia apre un fronte che va oltre la dimensione culturale e assume un rilevante significato economico e istituzionale. Lo stop ai finanziamenti, motivato dal ritorno della Russia alla Biennale 2026 dopo gli anni di esclusione seguiti all'invasione dell'Ucraina, rischia infatti di incidere sugli equilibri finanziari della manifestazione e di alimentare un nuovo confronto tra Bruxelles e il sistema culturale europeo.

Lo stop ai fondi europei

L'Agenzia esecutiva europea per l'Istruzione e la Cultura (Eacea), su raccomandazione della Commissione europea e al termine di una valutazione giuridica, ha disposto la revoca del finanziamento attualmente in corso pari a 2 milioni di euro. Secondo quanto riferito da un portavoce dell'esecutivo comunitario, le iniziative sostenute con risorse dell'Unione devono promuovere democrazia, pluralismo e libertà di espressione, principi che Bruxelles ritiene oggi incompatibili con il contesto politico russo.

Il nodo del padiglione russo

Alla base della decisione c'è la presenza della Russia all'edizione 2026 della Biennale, la prima dopo l'interruzione seguita allo scoppio della guerra in Ucraina. Il padiglione russo, di proprietà dello Stato di Mosca, ospita il progetto performativo e musicale L'albero è radicato nel cielo, sviluppato da circa cinquanta artisti selezionati dalle autorità russe. Sebbene gli spazi risultino chiusi al pubblico, l'installazione è comunque visibile dall'esterno attraverso un grande schermo, elemento che ha riacceso il dibattito sulla sua partecipazione.

Le ricadute politiche ed economiche

La scelta europea arriva dopo settimane di forti contestazioni da parte dell'Ucraina e di numerosi rappresentanti del mondo culturale, che hanno interpretato la presenza russa come uno strumento di soft power e di cosiddetta "guerra ibrida". Kiev ha inoltre contestato i presunti legami della curatrice designata con l'industria bellica russa. Sul piano economico, la perdita del contributo europeo rappresenta un elemento significativo per la gestione delle risorse della Biennale e potrebbe influenzare la programmazione futura, oltre ad alimentare il confronto sul rapporto tra finanziamenti pubblici, cultura e politica internazionale.

Un precedente destinato a fare scuola

La revoca del finanziamento segna un precedente di rilievo nel rapporto tra l'Unione europea e le principali istituzioni culturali del continente.