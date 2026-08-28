Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 11:39
In evidenzaAggiornato alle ore 11:39
Politica internazionale

“Italia modello del G7″. Adesso è la Francia “l’anello debole” per gli investitori

Il Financial Times dedica un articolo sullo storico sorpasso sui costi del debito. Stabilità e disciplina di bilancio premiano Roma sui mercati

Marcello Astorri
Le incognite della Meloni verso le urne
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Mentre il giudizio sull’operato politico di un governo è soggettivo, i numeri del mercato non nutrono simpatie partitiche. E così l’Italia, che certo storicamente non ha goduto di buona stampa internazionale, da qualche anno a questa parte si è ritagliata un suo posto al Sole. In particolare, il Financial Times ha riportato in auge un derby Italia-Francia che stavolta vede primeggiare il nostro Paese. L’articolo ricorda che l’Italia era uno dei famigerati Pigs - Portogallo Italia, Grecia e Spagna, i Paesi carichi di debito ai tempi della crisi del debito sovrano - e per lungo tempo è stata considerata l’anello debole d’Europa. Oggi però in questo ruolo poco lusinghiero è stata scalzata dalla Francia: il rendimento dei titoli di Stato italiani a 10 anni (i Btp), è rimasto inferiore a quelli francesi (Oat) per gran parte di quest’estate. Significa che per prestare i soldi a Parigi, gli investitori chiedono un extra compenso rispetto a quando chiederebbero per darli all’Italia. Negli ultimi anni, la percezione dei due Paesi si è ribaltata: all’inizio del governo Meloni lo spread - il differenziale di rendimento con i Bund tedeschi - era a 251 punti base e ora è a 83. E a Parigi? Ieri era a 86.

«Se chiedi a chiunque nei mercati, qual è l’anello debole dell’Europa? Punteranno per lo più alla Francia», ha detto al Ft Rohan Khanna, responsabile della strategia dei tassi europei di Barclays. Mentre Adam Posen, presidente del think-tank Peterson Institute a Washington DC, interpellato dal prestigioso quotidiano finanziario ha addirittura definito l’Italia il «poster child», ovvero il modello da seguire tra i Paesi del G7. Sono giudizi dettati sempre dai numeri: dal 2020 a oggi il rapporto debito/Pil dell’Italia è sceso dal 154% al 139%, mentre quello francese è salito dal 114% al 117 per cento. L’Italia è in surplus di bilancio primario - le entrate superano le spese, al netto degli interessi. Il deficit è sceso a circa il 3%, mentre Parigi è oltre il 5%. Insomma, il sorpasso è arrivato dopo che in Italia si è assistito a «un periodo di moderazione fiscale e una lunga stagione di stabilità politica», scrive l’FT. Mentre la Francia di Emmanuel Macron, alle prese con governi ballerini, si avvicina a una difficilissima manovra di bilancio (prima delle elezioni) dopo che l’anno scorso il premier Sebastien Lecornu è riuscito a farla passare solo facendo una clamorosa battuta in ritirata sulla riforma delle pensioni.

Certo anche l’Italia quest’anno dovrà fare i conti con una manovra non semplice, soprattutto perché arriva in un anno pre-elettorale.

In tal senso, i partiti della maggioranza spingono sulle richieste per presentarsi nel modo migliore possibile davanti agli elettori. Il cantiere è solo all’inizio, ma si può fare già un conteggio parziale. Il pacchetto lavoro, per esempio, con gli incentivi per assunzioni di giovani e donne, nella Zona economica speciale per il mezzogiorno, rinnovi contrattuali e sostegni ai premi di produttività vale circa 3 miliardi di euro. L’ipotesi minima di una detassazione delle tredicesime per i redditi fino a 15mila euro vale mezzo miliardo, poi c’è una delle misure principe: portare l’aliquota Irpef al 33% fino a 60mila euro costa circa 3 miliardi. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha parlato di 6-7 miliardi per i cantieri. Mentre per la Sanità si prevede un fabbisogno di 5 miliardi. Un conto parziale, che si avvicina già a 20 miliardi. La sfida per il governo sarà trovare le risorse, senza dilapidare il credito sui mercati faticosamente costruito negli ultimi anni.

G7Financial TimesGoverno Meloni

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.