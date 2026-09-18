“Diffondono fake news”. Trump bandisce CNN, Politico e MS NOW dalla Casa Bianca

Donald Trump alza nuovamente il livello dello scontro con i media. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver bandito dalla Casa Bianca CNN, MS NOW e Politico, accusando le tre testate di diffondere sistematicamente “fake news”.

L’annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato su Truth Social: “Sono orgoglioso di annunciare che, con effetto immediato, bandisco dalla Casa Bianca Cnn, MsNow e Politico, a causa della loro costante diffusione di notizie false!”. Trump ha riservato un attacco particolare a Politico, sostenendo che la testata avrebbe ricevuto durante l’amministrazione Biden un abbonamento governativo da 8 milioni di dollari, definito da Trump “illegale e ridicolo” e una possibile forma di “corruzione”.

Poi l’avvertimento agli altri mezzi di informazione. “I media non dovrebbero poter scrivere o riportare costantemente finzioni e menzogne quando si occupano del presidente degli Stati Uniti, dell’Amministrazione Trump o degli Stati Uniti d’America. Altri media che diffondono notizie false seguiranno”, il monito del tycoon.

Secondo quanto riportato dalla stessa CNN, al momento dell’annuncio di Trump i ì giornalisti si trovavano ancora nelle postazioni di lavoro alla Casa Bianca vicino alla briefing room e una troupe dell’emittente stava viaggiando con il vicepresidente JD Vance in qualità di componente del pool televisivo.

Non è la prima volta che lo scontro tra Trump e Cnn arriva fino alla questione degli accrediti alla Casa Bianca. Nel novembre del 2018, durante il primo mandato, l’amministrazione revocò temporaneamente il pass al corrispondente Jim Acosta dopo un acceso confronto con il presidente nel corso di una conferenza stampa. La CNN fece causa e un giudice federale dispose il ripristino temporaneo dell’accredito, successivamente la Casa Bianca lo restituì in via definitiva.

Anche nel secondo mandato i rapporti tra l’amministrazione Trump e alcune testate sono rimasti tesi. Nel 2025 la Casa Bianca aveva limitato l’accesso dell’Associated Press ad alcuni eventi presidenziali dopo il rifiuto dell’agenzia di adottare la denominazione “Gulf of America” al posto di “Gulf of Mexico”. La vicenda era poi finita davanti ai giudici.

Ora il nuovo capitolo riguarda CNN, MS NOW e Politico. Trump ha annunciato un bando “con effetto immediato” e ha già anticipato che altri media potrebbero finire nella stessa lista. Resta da verificare quali misure operative verranno adottate dalla Casa Bianca per dare seguito all’annuncio presidenziale.