Negli Emirati ridono dei nostri no

Più islamista degli islamisti. È il paradosso della sinistra italiana, quella che il femminismo è un optional usato a seconda della convenienza. Quella che le donne vanno bene anche con addosso il velo nero calato sul capo, finanche sulla bocca, pur di non disturbare gli amici musulmani. Quella che si straccia le vesti perché la Meloni ha detto che in classe «si va a viso scoperto», che «nessuno può decidere che una giovane donna debba nascondersi», che «la parità uomo-donna non è negoziabile». E così oggi suona ironico che a difendere la battaglia di libertà della premier non siano le progressiste del #metoo ma un analista emiratino, Amjad Taha, rimasto sbigottito davanti a un’ideologia tanto cieca.

«Da arabo musulmano scrive su X - non posso fare a meno di sorridere quando una parte della sinistra italiana cerca di essere più musulmana dei musulmani e più araba degli arabi». Cita, quindi, Paesi a maggioranza musulmana come Egitto e Tunisia che hanno imposto restrizioni sull’uso del velo nelle scuole e si chiede per quale assurda ragione, se lo stesso divieto viene applicato in Italia, allora deve essere considerato un atto ostile nei confronti dell’islam. Per Amjad Taha proteggere la scuola, come contrastare l’estremismo islamico, non è islamofobia.

L’islamofobia, avverte, «non deve mai diventare un telecomando con il tasto «muto» per ogni discussione scomoda sull’islamismo». Il grande errore della sinistra nostrana, e oseremmo estenderlo a tutta la sinistra occidentale, è «trattare l’identità stessa dell’Italia come l’unica identità che debba continuamente chiedere scusa» pur di «dimostrare a tutti i costi la propria tolleranza». Gad Saad, in un recente saggio, la chiama «empatia suicida». E la sinistra, a furia di essere empatica, finirà per consegnare l’Occidente agli islamici.