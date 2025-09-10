Il malore, poi il collasso: così la ministra svedese è svenuta in conferenza stampa

Un calo di zuccheri. La nuova ministra della Salute svedese, Elisabet Lann, è svenuta durante una conferenza stampa nel suo primo giorno di mandato. Lann, esponente di spicco del partito cristiano-democratico, è stata presentata dal Primo Ministro svedese Ulf Kristersson all'inizio del nuovo anno parlamentare 2025-2026. L'incidente si è verificato nella sede del governo a Rosenbad, mentre la premier presentava i nuovi membri dell'esecutivo.

La ministra, intanto, nel suo discorso di presentazione aveva dichiarato ai giornalisti: "L'assistenza sanitaria svedese è di alta qualità, ma il vero problema sono i lunghi tempi di attesa. Dobbiamo puntare a un sistema più equo e rafforzare il controllo governativo". Ha poi aggiunto: "Non è accettabile, in uno stato sociale come il nostro, che così tante persone debbano aspettare per ricevere cure". Dopo aver ringraziato la platea il calo di glicemia. Subito dopo queste parole, infatti, Lann è svenuta.

I presenti sono immediatamente intervenuti per soccorrerla, mentre la diretta televisiva veniva interrotta. Tra i primi a prestarle aiuto c'è stata la vicepremier Ebba Busch, che l'ha messa in posizione di sicurezza. Per alcuni istanti la tensione è stata altissima. Dopo alcuni minuti, Lann è tornata davanti alle telecamere, rassicurando tutti: "Non è stato proprio un martedì normale… a volte succede con un calo di zucchero nel sangue". Un episodio inatteso che ha attirato l'attenzione mediatica internazionale, avvenuto proprio nel giorno in cui la neo ministra prendeva le redini di un dicastero strategico. In seguito, ha spiegato che l’incidente potrebbe essere stato causato da un calo di glicemia.

"Mi sono ripresa e sto bene", ha detto al suo ritorno sul palco. L'episodio, sebbene impressionante, non sembra avere conseguenze sul suo stato di salute generale. Il governo ha confermato che la ministra continuerà regolarmente il suo lavoro, senza ulteriori impedimenti.