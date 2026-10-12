Quei viaggi all’estero di El Koudri e i video contro i “romani”

Emerge un quadro sempre più chiaro e inquietante attorno a Salim El Koudri, il responsabile dell’attentato di Modena.

Un mosaico di radicalizzazione su cui la magistratura cerca di fare piena luce. Un’inchiesta che si allarga ben oltre i confini nazionali: ciò che Il Giornale è in grado di anticipare è che le ombre più fitte si addensano su una misteriosa ragnatela di spostamenti in Europa effettuati prima di colpire a Modena. Tra Austria, Germania, Francia e Inghilterra, il lungo tour solitario del giovane è finito dritto al centro del mirino dell’Antiterrorismo. A confermarlo è il padre, Mohammed El Koudri, ai verbali della Polizia: «Salim ha girato dall’Austria fino alla Scozia da solo in auto...».

I suoi movimenti sono al vaglio della Digos e dell’ Antiterrorismo di Bologna per capire se abbia visitato moschee, incrociato elementi radicali o trovato appoggi nella rete estremista europea. Certo è che ha telefonato più volte e da Paesi diversi a forze di polizia straniere, un dettaglio anomalo su cui si indaga. A rafforzare l’ipotesi sono i contenuti dei video registrati dallo stesso indagato. Filmati nei quali affiora un ossessivo risentimento antisemita: «Loro sono fottutamente cattivi non capisci nemmeno il loro livello di cattiveria. Tu sai fratello che cos’è un ebreo? Questi sono davvero perdenti disgustosi Questa è la lotta. Non c’è niente da fare, davvero persone disgustose».

Nei filmati si parla poi di «uccidere i romani», nome in codice con cui la propaganda del terrore marchia l’Occidente. In un video di 5 minuti girato alle due di notte li definisce «ratti», per poi esaltarsi all’idea dell’attacco: «Fratello, cos’è un cadavere? Che cos’è una guerra? Che cos’è un corpo mutilato? Cos’è un corpo contorto Fratello non posso nemmeno essere un Romano sono stanco di voi siete persone inutili». E anticipando l’azione: «Dio dice che taglierò questa barba, taglierò questa barba così sono purificato». Una visione suprematista delineata anche dal genitore: «Lui per alcune cose si sentiva razzista... Pensava che sono gli arabi che hanno sviluppato la civiltà umana, per Salim gli altri non hanno valore, creano solo problemi». Per gli esperti dell’Antiterrorismo l’insieme degli elementi fa pensare a precise finalità di terrorismo. Infine, emergono dettagli sul presunto tentato suicidio nel carcere di Modena, dove El Koudri ha ingerito cinque pastiglie del compagno di cella: per i medici un gesto a semplice finalità dimostrativa.