La missione italiana per ricostruire la cattedrale di Odessa: "Messaggio politico"

Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani si trova a Kiev per partecipare a una sessione informale del Consiglio Affari Esteri dell'Unione europea. "Siamo qui per rafforzare l’Ucraina e il diritto internazionale, non ci può essere la pace senza giustizia" - fa sapere Tajani, che a margine dei lavori avrà incontri bilaterali con le autorità ucraine - "Abbiamo firmato l'accordo per la ricostruzione della cattedrale di Odessa ed è un messaggio politico e culturale per l'Ucraina" .

Aperto dal Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il Consiglio è presieduto dall'Alto rappresentante Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell. Si tratta della prima riunione di tutti i 27 Stati membri al di fuori dei confini dell’Unione europea e intende promuovere un confronto tra i ministri degli esteri e le autorità ucraine sulle modalità con cui proseguire il sostegno a Kiev, anche nell'ottica della ricostruzione post-bellica. Tajani - riferisce la Farnesina - prenderà parte, con il ministro della cultura ucraino Rostyslav Karandieiev, a una riunione dedicata al Patronato italiano per la ricostruzione di Odessa.

Lanciato a luglio scorso nelle ore successive alla distruzione della cattedrale della Trasfigurazione di Odessa, il progetto italiano "mira a raccogliere istituzioni culturali italiane e internazionali, studi di architettura e ingegneristica, aziende e soggetti economici, sul tema della rigenerazione urbanistica e architettonica delle città e del patrimonio culturale dell’Ucraina, dando vita a un hub europeo per la ricostruzione, con particolare attenzione alle infrastrutture sociali come le scuole e le istituzioni culturali" , si legge nel comunicato della Farnesina.

L'interesse italiano è favorito dal forte legame storico con Odessa sin dalla sua nascita: il primo insediamento è stato infatti fondato nel 1794 dal mercenario napoletano di origini spagnole Giuseppe De Ribas, che rinominò il villaggio tataro Khadjibev in Odesso, in seguito Odessa per volere della zarina Caterina II. La cattedrale della Trasfigurazione, principale luogo di culto cristiano ortodosso della città, venne inaugurata nello stesso anno. Il campanile fu realizzato, tra il 1825 e il 1837, su disegno dell'architetto italiano Francesco Frapolli.

Nella notte del 23 luglio 2023, l'edificio è stato parzialmente distrutto nel corso di un attacco missilistico russo su Odessa, con danni arrecati sia alla facciata che all'interno della cattedrale. "Missili contro città pacifiche, contro edifici residenziali, contro una cattedrale. Non ci sono scuse per il male russo. Questo male perderà. E ci sarà sicuramente una rappresaglia contro i terroristi russi che hanno attaccato Odessa" , aveva tuonato Zelensky. Immediato il sostegno dell'Italia, pronta a ricostruire la cattedrale e altri tesori del patrimonio artistico ucraino.