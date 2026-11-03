Sanchez usa il pugno duro: l’idolo di Elly Schlein smantella “l’accampamento per la casa”

Nella Spagna socialista di Pedro Sanchez il diritto alla casa deve fare i conti anche con gli sgomberi della polizia. A Madrid, nella notte, le forze dell’ordine hanno smantellato l’accampamento di Puerta del Sol, diventato nelle ultime settimane il simbolo della protesta contro la crisi abitativa. Il bilancio è di 334 persone sgomberate e due fermati. Un intervento disposto dalla Delegazione del governo centrale che offre uno spunto di riflessione sul modello progressista tanto celebrato dalla sinistra italiana.

L’operazione è scattata intorno alle 3 del mattino, dopo oltre cinque settimane di mobilitazione. La protesta era nata in seguito allo sfratto e alla successiva morte in ospedale di Maricarmen Abascal, un’anziana di 87 anni che aveva vissuto per settant’anni nella stessa abitazione. Una vicenda diventata il simbolo dell’emergenza casa in Spagna. Eppure, a Puerta del Sol, alla fine sono arrivati gli agenti.

Le autorità hanno parlato di un’operazione condotta “senza incidenti né episodi di violenza”, definendo lo sgombero una misura di “ultima istanza”. Secondo la Delegazione del governo, l’accampamento aveva progressivamente perso la propria finalità rivendicativa, soprattutto dopo l’uscita delle principali organizzazioni promotrici, e si erano registrati problemi di ordine pubblico. Del resto, hanno precisato, il diritto di riunione “non è illimitato”. Una ricostruzione contestata dal movimento 26S, che ha denunciato un “intervento violento” della polizia, con persone ferite a causa di “colpi e dell’uso di spray al peperoncino”.

Ma la vicenda assume inevitabilmente anche una dimensione politica. Soprattutto considerando l’ammirazione di Elly Schlein per il premier spagnolo. La segretaria del ha elogiato pubblicamente Sanchez a più riprese. “Grazie, hai dimostrato sulla casa che il governo spagnolo sta dalla parte di chi fa più fatica e non da quella degli speculatori”, una delle sue dichiarazioni più recenti.

Parole che oggi suonano quantomeno singolari alla luce di quanto accaduto a Madrid. Perché viene da chiedersi quali sarebbero state le reazioni della sinistra italiana se uno sgombero del genere fosse avvenuto sotto il governo di Giorgia Meloni. Difficile immaginare che sarebbe passato inosservato. Invece, quando a intervenire è l’apparato statale della Spagna socialista, il dibattito assume tutt’altri contorni. Resta una domanda per Schlein: il pugno duro contro chi protesta per il diritto alla casa è accettabile soltanto quando a governare c’è un compagno?