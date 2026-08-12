Scontro Roma-Madrid, Tajani gela Sanchez: “Italia non agisce per motivi elettorali. Forse la Spagna sì”

Tra Spagna e Italia il clima è ancora teso. Il governo di Madrid ha ripetutamente attaccato il nostro Paese per essere stato l’unico, a loro dire, a non manifestare solidarietà durante la recente crisi migratoria che ha travolto Ceuta. E questo nonostante anche altre nazioni europee abbiano espresso contrarierà verso la politica d’asilo del governo Sanchez e si siano allineate con l’esecutivo Meloni. Sulla questione è intervenuto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della commemorazione dell’anniversario dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema.

“In Italia si vota tra un anno, forse le scelte su Ceuta per motivi elettorali le fanno gli spagnoli viste le grandi difficoltà che ha il Partito socialista spagnolo”, ha dichiarato il titolare della Farnesina, replicando direttamente al suo omologo di Madrid, José Manuel Albares. “Noi certamente non lo facciamo per motivi elettorali, noi tuteliamo solamente l’interesse nazionale”, ha aggiunto Tajani.

Riguardo alla sospensione di Schengen, il vicepremier ha dichiarato che una decisione sulla sua eventuale proroga verrà presa dopo il 15 agosto. “Vediamo quali saranno gli sviluppi della situazione. Prenderemo le decisioni nell’interesse dell’Europa e nell’interesse della sicurezza nazionale a tutela dei confini italiani, sono 7mila chilometri di costa che sono anche confini europei”, ha spiegato, sottolineando anche di non aver parlato direttamente con Albares e rimarcando il fatto che eventuali decisioni del governo italiano non saranno “ritorsioni” o “contro la Spagna”.

Spagna che, oltre alle conseguenze dell’invasione di marocchini a Ceuta, se la sta vedendo anche con i numerosi scandali che hanno travolto il Psoe e il premier Sanchez che, nonostante il momento delicato, ha passato le vacanze a consigliare libri e playlist o a fare immersioni usando i motoscafi della Guardia Civil. Mezzi che, forse, sarebbe meglio schierare a difesa delle tue exclavi in Africa.