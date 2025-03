"Stiamo sbagliando”. Quel dissidio tra Trump e Vance pubblicato per errore

Ascolta ora 00:00 00:00

Dietro le quinte della Casa Bianca ci sarebbe stato il mio dissidio tra Donald Trump e JD Vance. L'oggetto della discordia sarebbe stato l'attacco contro gli Houthi che il vicepresidente avrebbe definito "un errore". Quest'informazione è emersa perché per errore era stato inserito in giornalista, e non uno qualsiasi ma il direttore di Atlantic, Jeffrey Goldberg, in una chat Signal in cui i vertici degli USA preparavano piani segreti e non solo.

" Penso che stiamo commettendo un errore ", ha scritto Vance sulla chat di gruppo, che includeva il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz e la chief of staff Susie Wiles. " Non sono sicuro che il presidente sia consapevole di quanto ciò sia incoerente con il suo messaggio sull'Europa in questo momento ", ha aggiunto Vance. Il vicepresidente, dalle chat che sono state fatte uscire, è apparso molto scettico sulla decisione del Presidente e nella chat, che sarebbe dovuta rimanere interna, non ha nascosto le sue preoccupazioni. " C'è un ulteriore rischio che assistiamo a un picco moderato o grave nei prezzi del petrolio. Sono disposto a sostenere il consenso del team e a tenere queste preoccupazioni per me. Ma ci sono forti argomenti per ritardare questo (l'attacco, ndr) di un mese, fare il lavoro di comunicazione sul perché questo è importante, vedere dove si trova l'economia, etc ", avrebbe scritto Vance.

Il messaggio nella chat sarebbe stato inviato dal vicepresidente degli Stati Uniti lo scorso 14 marzo, ossiail giorno prima che Trump annunciasse di aver autorizzato una serie di attacchi aerei "decisivi e potenti" contro il gruppo armato. Due giorni prima, Trump aveva annunciato dazi del 25% sull'acciaio e sull'alluminio e l'Unione Europea aveva prontamente reagito, spingendo gli alleati verso una guerra commerciale. Queste notizie contribuiscono alla formazione di un'opinione pubblica divergente e mostrano i backstage dei palazzi del potere.

Il presidente Trump continua ad avere la massima fiducia nel suo team di sicurezza nazionale, incluso il Consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz

Nonostante questo grave errore, la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt ha riferito che il "".