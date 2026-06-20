Trump attacca di nuovo Meloni: "Vuole tornare mia amica per far risalire i suoi numeri. Ci ha negato l'uso delle basi e delle piste"

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Nuovo attacco di Trump alla premier Meloni. In un post su Truth social, ha ribadito che il presidente del Consiglio "ha chiesto ancora e ancora una foto con me al G7 in Francia". Il leader di Washington ha anche aggiunto che "sta andando male nei sondaggi, probabilmente perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti, un Paese che ama e protegge l'Italia, come quando è stato impedito all'iran di ottenere e sviluppare armi nucleari (ma così hanno fatto anche gli alleati Nato, per quello che vale)". Un'affermazione, questa, che non trova riscontro nella realtà, dato che l'indice di gradimento di Meloni e la percentuale di potenziali elettori di Fratelli d'Italia sono stabili.

Il tycoon ha anche affermato che "lei non ci ha nemmeno lasciato usare le basi aeree italiane, un grande inconveniente logistico, nonostante il fatto che gli Stati Uniti abbiano contribuito centinaia di miliardi di dollari all'anno per proteggere l'Italia e i 'cosiddetti' alleati Nato. Ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, lei vuole essere di nuovo mia amica per risollevare i suoi numeri. No grazie!". Il presidente Usa, per altro, è inciampato anche sul nome del presidente del Consiglio, scrivendo "Gigiorgia". Il testo è stato corretto poco dopo.

Questo post è arrivato all'indomani delle dichiarazioni di Trump riguardo alla premier che, a suo dire, l'avrebbe "implorato" per una foto al G7.

Parole a cui Meloni ha risposto con fermezza, in un video in cui si è detta "allibita", ha accusato il presidente Usa di non dimostrarsi così determinato con i nemici dell'Occidente e ha ricordato che "".