Vergogna Sanchez: vola in vacanze alle Canarie e consiglia la musica per l’estate. Scoppia la bufera, valanga di critiche sui social

La crisi di Ceuta irrompe in uno dei momenti politicamente più delicati della legislatura per Pedro Sanchez e rischia di accentuare le difficoltà di un esecutivo già sottoposto a forti pressioni sul fronte interno. L’arrivo di circa 60.000 migranti nell’exclave spagnola ha offerto alle destre all’opposizione un nuovo potente argomento per mettere sotto accusa il premier socialista, mentre il governo sceglie una linea improntata alla difesa della cooperazione con Rabat, evitando qualsiasi rottura diplomatica con il vicino marocchino. Ma, nel pieno della crisi, il premier non rinuncia alle sue vacanze, e parte per Lanzarote pubblicando per giunta una playlist di musica e libri consigliati per l’estate. Una decisione che scatena una valanga di critiche sui social.

Pedro Sanchez ha iniziato oggi le vacanze estive a Lanzarote, alle Canarie, dove soggiornerà con la famiglia nella residenza ufficiale di La Mareta, a Costa Teguise. Sanchez è atterrato con un Falcon dell’Aeronautica a Lanzarote, dove fino al 24 agosto sarà in vigore una zona d’interdizione alla navigazione per motivi di sicurezza. Prima il premier ha condiviso su Spotify la sua playlist di musica e libri con la ‘colonna sonora’ consigliata per l’estate, scatenando valanghe di critiche sui social.

“Il primo ministro spagnolo posta un video per dire a tutti che in questo momento si trova in vacanza a Lanzarote e che ha una playlist musicale da consigliare per l’estate. Francamente mi sembra una roba surreale. Nelle stesse ore, il gruppo dei Conservatori europei ha chiesto la convocazione di una seduta straordinaria del Parlamento Europeo per occuparci di quanto sta accadendo a Ceuta. Stesso problema, approcci differenti. Non posso esimermi dal domandare ad Elly Schlein se davvero ritiene sia Sanchez il leader europeo a cui ispirarsi”. Lo afferma l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, co-presiedente del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo.