Zampolli contro Report dopo il caso Lavitola: "Attacchi a me e Trump sono politici". E fa causa per 5 milioni

Paolo Zampolli: "La verità sta emergendo. Quello che è emerso in questi giorni sulla stampa italiana conferma quello che ho da sempre sostenuto e cioè che gli attacchi nei miei confronti di Report hanno natura politica. Si è voluto colpire me per colpire il mio Presidente Trump anche attraverso calunnie indirizzate alla first lady Melania. In questo modo si è puntato anche a indebolire il Governo Meloni e i rapporti che lo stesso ha con l'amministrazione statunitense. Inquietante, quindi, che siano stati fatti dei sondaggi per verificare i risultati di una discesa in campo politica di Ranucci.

Per questi motivi ho dato chiara indicazione al mio avvocato Maurizio Miculan di chiudere la procedura di mediation che si terrà all’udienza di martedì e di diffidare la Rai a far rimuovere tutti i video e i post che mi riguardano nonché di procedere immediatamente con la richiesta risarcitoria di 5 milioni di euro. Ovviamente analoga richiesta di danni verrà avanzata negli Stati Uniti per i gravissimi danni reputazionali a me arrecati negli States".