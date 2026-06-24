Addio a Cristiana Brandolini d'Adda, l'ultima sorella dell'Avvocato

Novantanove anni. Era l'ultima. Era la più giovane. Cristiana Agnelli conclude, con la sua scomparsa, la grande generazione della famiglia torinese. Dopo Gianni, Umberto, Giorgio, Susanna, Maria Sole. Era figlia di Edoardo Agnelli e Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, nipote del senatore fondatore della Fiat. Andò sposa, nel 47, al conte Brando Brandolini d'Adda, nella basilica di San Bartolomeo all'Isola Tiberina, a Roma e dal loro matrimonio sono nati quattro eredi: Tiberto, Leonello, Nuno e Brandino. Brando, il conte in tutti i sensi, scomparso nel settembre del 2005, era il classico esempio di una generazione antica, elegantissimo, calzava scarpe con i vezzosi fiocchetti, al tempo un atto di snobismo manifesto. Cristiana aveva viaggiato tra Parigi e Venezia, lontano poi dai luoghi dove vestivano alla marinara, per andare infine a godere della quiete di Vistorta. Come il fratello maggiore, Gianni, Cristiana, da una parte evitava il glamour e il gossip sociale ma amava la vita fascinosa di incontri e feste e cene, Brando era amico di Maria Callas, amava il teatro, la coppia si concedeva la vita dolce che poi si trasformò, nella splendida residenza parigina, nel punto di riferimento delle sortite improvvise, impreviste e imprevedibili di Gianni. Il trasloco in Francia, in treno perché Cristiana aveva paura dell'areo, basterebbe ripensare alla tragica morte del padre, avvenne a seguito del clima "rivoluzionario" che aveva fatto seguito al Maggio parigino, Cohen Bandit era Daniel le rouge, i fumi delle barricate avevano trovato appiglio dalle parti di Mirafiori, gli Agnelli sapevano di essere un facile bersaglio di eventuali atti criminali. Nel libro fotografico messo assieme dal gusto e dall'arte dell'immagine di Priscilla Rattazzi, ci sono un paio di scatti che riassumono Brando e Cristiana, nella dimora parigina, è il luglio del 77 affacciati ad una finestra ma distratti nello sguardo verso obiettivi differenti, la seconda fotografia risale al mese di giugno del 1978, la casa è quella di Venezia, Cristiana è appena avvolta, su un ampio divano, da un grande asciugamano da bagno, ai piedi due zoccoli, di fianco un telecomando datato di un televisore ma soprattutto c'è Cucuruzza, il cane le salta addosso, gioca, Cristiana sorride divertita, ha mani asciutte, le unghie laccate, erano giorni e mesi e anni di un tempo lontanissimo, l'epoca nella quale gli Agnelli erano i sovrani della repubblica, l'impresa automobilistica, il fascino dell'Avvocato, la discrezione del dottor Umberto, segnavano un momento storico che non ha più alcun riconoscimento oggi. Cristiana era piccola di statura ma di una raffinata bellezza ma non così manifesta, fu scelta per alcuni ritratti di artisti, Cecil Beaton e Horst P. Horst fra loro.

Resta, dunque, il senso della fine, dell'ultima pagine di un libro, prima di storia poi un romanzo che ha narrato una famiglia, la sua prepotente forza, i privilegi, le tragedie, i suicidi di Giorgio e di Edoardo, altre vicende che restano memoria nelle fotografie di Priscilla Rattazzi, un libro privato, in bianco e nero, che si intitola Una famiglia.