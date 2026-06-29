Aereo turistico si schianta vicino a Nancy. Era un "battesimo del volo": morti in 11

Tragedia alle porte di Nancy, in Francia, dove un aereo da turismo è precipitato nella tarda mattinata a Tomblaine. Il bilancio è di 11 morti: cinque istruttori, cinque allievi e il pilota esperto. Tre persone sarebbero state sbalzate fuori dall'aereo. Tra le vittime ci sono infermieri liberi professionisti di Nancy che stavano effettuando un lancio di battesimo con il paracadute. Si sarebbero lanciati ognuno in tandem con un istruttore. Il velivolo era un Pilatus immatricolato in Germania, affittato per l'occasione dalla società che organizza i lanci.

Secondo quanto riportano media locali il velivolo si è schiantato alla fine della pista, su una zona erbosa vicino a complessi residenziali di Tomblaine. Il prefetto del dipartimento, Yves Séguy, ha attivato il centro operativo dipartimentale (COD) "al fine di garantire un monitoraggio in tempo reale dell'evento". Séguy si è recato sul posto per tenere una conferenza stampa alla presenza di rappresentanti della procura, della polizia e del Samu. Anche il ministro dell'Interno, Laurent Nunez si è recato sul luogo della tragedia.

Le cause della tragedia sono ancora poco chiare e dovrebbero essere accertate dall'inchiesta che è stata aperta dalla procura di Nancy.

Secondo le testimonianze l'aereo avrebbe virato a sinistra subito dopo il decollo ed è precipitato meno di un minuto dopoSecondo Séguy il velivolo potrebbe avere avuto "un'avaria". "Se fosse accaduto solo qualche decina di metri più in là, l'incidente avrebbe potuto provocare anche vittime tra la popolazione", ha affermato il prefetto.