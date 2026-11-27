In un Paese in cui troppo spesso la politica si scaglia contro i militari e le forze dell’ordine, l’onorevole Riccardo De Corato ha deciso di portare la propria vicinanza e un saluto istituzionale al carabiniere che lo scorso 14 ottobre è stato aggredito all’interno del Cpr di via Corelli da un pakistano che ha cercato di strangolarlo. La storia è nota, il militare era di servizio all’interno della struttura per il rimpatrio dei migranti destinatari di espulsione dal Paese quando, all’improvviso, lo straniero ha tentato di ucciderlo. Si è sfilato di slancio la t-shirt e l’ha utilizzata come corda tesa sul collo del militare per strangolarlo.

Il pakistano, per altro, si trova nel Cpr in quando accusato di tentato omicidio e in quel momento si trovava all’interno di una stanza di osservazione della struttura. Non c’era un motivo per l’aggressione, non c’erano stati momenti di tensione o altro ma per fortuna in soccorso del militare sono arrivate le altre forze dell’ordine in servizio nel Cpr. “L’ennesima testimonianza del fatto che all’interno dei Cpr sono spesso ospitati degli autentici delinquenti e non delle povere vittime della società che personaggi di centrosinistra come Ilaria Salis vorrebbero vedere in libertà”, ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia, vicepresidente della commissione Affari Costituzionali ed ex vicesindaco delle giunte di centrodestra del Comune di Milano.

I Cpr sono al centro delle polemiche ormai da anni perché la sinistra pretende che vengano chiuse tutte le strutture sul territorio. L’importanza di questi centri è nota, al loro interno vengono condotti soggetti irregolari, o divenuti tali a seguito di reati gravi commessi nel nostro Paese, in attesa che vengano rimpatriati nei Paesi di origine. Sono soluzioni che l’Europa sta replicando nelle modalità indicate dall’Italia con i centri in Albania, divenuti un benchmark per esternalizzare le procedure di rimpatrio. Nel territorio italiano sussistono diversi Cpr, che sono strutture distinte dai centri di accoglienza in cui trovano riparo i migranti appena arrivati in Italia. Nei Cpr vengono mandati solamente soggetti considerati pericolosi o, comunque, che hanno già espletato le pratiche di asilo, che sono state bocciate, e che devono essere rimpatriati.