“Non siamo antagonisti di nessun governo: passato, presente o futuro”. Giuseppe Tango, presidente dell’Anm, nel corso del 37esimo congresso dell’associazione che si sta svolgendo al teatro San Carlo di Napoli alla presenza anche del Capo dello Stato Sergio Mattarella, ha delineato un discorso volto alla distensione.

“Se, poi, chi ha il potere legislativo vuole cambiare certe disposizioni, ha gli strumenti per farlo, assumendosene la responsabilità politica. E i magistrati applicheranno, sempre e comunque, le leggi dello Stato”, ha detto Tango spiegando che “ovviamente le applichiamo anche quando - secondo un’analisi meramente tecnica- non le riteniamo rispondenti alle stesse esigenze da cui prendono forma e all’efficienza dello stesso sistema”. Il presidente dell’Anm ha, poi, aggiunto: “Crediamo nel valore del confronto, nell’importanza del dialogo con le istituzioni. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, per questo abbiamo invitato anche i rappresentanti della politica, perché è giusto parlarsi nel rispetto reciproco. Anche parlando delle cose che non vanno. Con serietà”. Tango, però, ha ammonito: “Serve però una volontà comune di farlo. E farlo sempre, senza gettare benzina sul fuoco, perché assecondare le recondite pulsioni della piazza è un errore, un errore grave”.

E ancora: “Se si vuole parlare dei problemi della giustizia, noi ci siamo. Siamo consapevoli che la giustizia è malata, che va curata”. Tango ha spiegato che dipingere la magistratura come “contraria a qualsivoglia riforma” sia sbagliato e sia “un falso mito da sfatare definitivamente” perché i pm per primi anelano “ad un giusto processo” e sognano “un Paese in cui si possa serenamente svolgere il proprio servizio senza il rischio di dover essere delegittimati solo per aver adempiuto il proprio dovere da parte di chi rappresenta un’altra istituzione”. Una delegittimazione che comporta: “un terribile prezzo da pagare: la perdita di fiducia dei cittadini nei confronti non solo e non tanto della magistratura e dei magistrati, quanto del sistema giustizia”.

E, in questo caso, non è mancato un attacco al governo. “È ormai prassi abituale che ogni volta che viene emessa una decisione non gradita, anziché limitarsi a criticarla, legittimamente e, se si ritiene, anche duramente, si biasima una magistratura che ostacola l’azione di governo, anzi che ‘delegittima il governo’, si dispone l’invio degli ispettori, che non hanno voce in capitolo sul merito delle valutazioni giudiziarie, ma che, se così utilizzati, si possono agevolmente tradurre in uno strumento di indebita pressione”, ha detto Tango riferendosi a quanto accaduto dopo le sentenze sui casi riguardanti l’immigrazione, la vicenda della Famiglia nel bosco e la sentenza Roggero.

Un’altra stoccata al governo è arrivata quando Tango ha parlato della “tentazione di rispondere a complessi problemi sociali o a contingenti fatti di cronaca attraverso la creazione di nuove figure di reato o l’inasprimento sconsiderato delle pene edittali” come di “una scorciatoia che non risolve i problemi, ma intasa le aule giudiziarie ed esaspera le criticità degli istituti di pena”. Secondo Tango anche l’inasprimento delle pene per i minori che commettono reati sarebbe una risposta inefficace rispetto alla “complessità del disagio giovanile”. Ed è per questo che “di fronte a queste spinte demagogiche, la Magistratura italiana può trovare nell’Avvocatura e nell’Accademia dei partner naturali per una battaglia culturale di demistificazione, che possa contribuire ad accrescere la fiducia dei cittadini nel sistema giustizia”. Il presidente dell’Anm non ha dubbi: “È giunto il momento, ed è questo, in cui l’intera comunità giuridica, coesa - a fronte di quel che sta accadendo in ambito internazionale (pensiamo agli attacchi senza precedenti alla Corte Penale Internazionale) e nazionale - è chiamata a denunciare questa deriva populistica della giustizia, antitesi dello Stato di diritto, il cui vento - ahimè- spira forte anche in altri Paesi, sino a ieri ritenuti solide democrazie”.

Tango, però, nel corso della sua relazione, ha anche compiuto un atto di autocritica: “La magistratura associata - ha detto - non vuole né può chiamarsi fuori dai momenti di crisi che hanno incrinato questo legame. Per rafforzare la fiducia, dobbiamo avere il coraggio dell’autocritica e del rinnovamento. Nell’ultimo decennio la stessa magistratura associata non sempre ha dato buona prova di sé. Ci sono stati errori, ci sono state degenerazioni. Siamo intervenuti. Con durezza e forza. Lo ha fatto anche l’attuale Csm. E siamo certi che in questo solco si muoverà anche il prossimo Consiglio. Lo ha fatto senza dubbio l’Anm con un percorso travagliato e faticoso, che ha avuto la sua ultima tappa proprio nell’assemblea generale del maggio scorso. Serve un ulteriore sforzo, anche culturale. E siamo pronti a farlo”.

Ovviamente, non è mancato un riferimento al risultato del referendum sulla giustizia: “Abbiamo scritto tutti insieme un’appassionata lettera di amore alla Costituzione, l’abbiamo condivisa con i cittadini e loro ci hanno ascoltato”, ha detto Tango, sottolineando che “nonostante le previsioni avverse di un esito infausto che sembrava certo la magistratura si è raccolta e si è fatta trovare - nella sua massima parte e in tutte le sue componenti - unita, salda e compatta in difesa di quei principi costituzionali di indipendenza e di autonomia, che le nostre madri e i nostri padri costituenti hanno fortemente voluto”. Ma non solo. “Abbiamo avuto la forza di uscire dai nostri uffici e presentare il nostro volto umano alla gente, ben lontano da come una certa politica ama dipingerci, parlando e dialogando, con sobrietà e competenza”, ha aggiunto Tango che ha ricordato anche come “molti di noi hanno sacrificato tempo, famiglia, la cura di interessi personali, consapevoli che le eventuali conseguenze sarebbero state irreversibili”. Una battaglia referendaria condotta “non per i magistrati, che avrebbero avuto lo stesso carico di lavoro e lo stesso stipendio, ma per l’architettura costituzionale: per i diritti e le libertà delle persone”. Secondo Tango, quello “era l’unico modo per contribuire a salvaguardare quell’impianto istituzionale magnificamente disegnato dall’Assemblea costituente, che ha consentito per quasi ottant’anni di tutelare il principio di autonomia ed indipendenza della magistratura dalla politica”. Il presidente dell’Anm ha, quindi, concluso sul tema: “Oggi ci ritroviamo qui, dopo una campagna referendaria aspra, lacerante, che ci ha coinvolto fino in fondo”.