Arabia, elicottero precipita: 14 vittime. Era del colosso petrolifero Saudi Aramco

Quattordici persone sono morte in Arabia Saudita nello schianto di un elicottero appartenente al gigante petrolifero Saudi Aramco a Ras Tanura, nella parte orientale del Paese: lo ha riportato l'agenzia di stampa ufficiale Spa. "Una fonte ufficiale del ministero dell'Energia ha annunciato che domenica 28 giugno 2026, alle 6,00, un elicottero appartenente a Saudi Aramco è precipitato a Ras Tanura, sulla costa orientale saudita, a ovest dello stretto di Hormuz. L'incidente è costato la vita a tutti e 14 i passeggeri, tutti cittadini sauditi", ha riferito l'agenzia, precisando che è in corso un'indagine per determinare le cause della caduta del velivolo.

L'incidente avviene in un momento particolarmente delicato per il settore energetico saudita, di cui Saudi Aramco rappresenta uno dei principali attori. Ras tanura è uno dei principali terminal petroliferi del mondo e nei mesi scorsi era stato interessato dagli effetti delle tensioni militari nel Golfo. Le operazioni di carico del greggio erano riprese soltanto da pochi giorni dopo un lungo periodo di interruzione. Tuttavia nessuna autorità ha indicato alcun collegamento tra il disastro e un possibile attentato. La causa sembrerebbe una semplice avaria del mezzo, che era di ritorno da una missione ritenuta "di routine".

Tuttavia ci sono alcuni elementi piuttosto anomali.

I corpi sono stati trasferiti per l'identificazione e i funerali dovrebbero svolgersi già oggi, in modo insolitamente frettoloso per il mondo arabo. Inoltre non sono stati comunicati né i nomi né le qualifiche delle vittime, cosa piuttosto insolita per Saudi Aramco.