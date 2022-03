"Attento devi stare...". Lettera minatoria per Berlusconi e Schifani

Una lettera minatoria sarebbe stata recapitata questa mattina all'indirizzo dell'ex presidente del Senato Renato Schifani. All'interno sarebbero presenti riferimenti e minacce a Silvio Berlusconi. " Attento devi essere o fai il nesci come l'infame Schifani? ", si legge nella missiva stando a quanto appreso dall'Ansa. La lettera è arrivata a Palazzo Madama.

" Attento devi startene. Omo avvisato ",si legge ancora nel testo, nel quale è presente un riferimento esplicito a "Cosa Nostra". La lettera è arrivata a pochi giorni dall'intervento di Renato Schifani in occasione della ricorrenza delle vittime della mafia, durante la quale l'ex presidente del Senato aveva ricordato l'impegno suo e di Forza Italia per le leggi sulla stabilizzazione del carcere duro e l'inasprimento dei sequestri ai mafiosi. Ora sono in corso le indagini. Interpellato dall'Adnkronos, Renato Schifani ha preferito non commentare per il momento l'episodio che lo vede coinvolto.

Tanti i messaggi di solidarietà che sono arrivati all'ex presidente del Senato e a Silvio Berlusconi, citato nella lettera. " Esprimo la mia solidarietà personale e quella dell'Assemblea regionale siciliana, al presidente Silvio Berlusconi e al senatore Renato Schifani per le minacce ricevute attraverso una lettera minatoria recapitata a Palazzo Madama. Confido che gli inquirenti al più presto possano risalire all'autore della lettera anonima ", ha scritto in una nota il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè.