Banda del martello e anarchici italiani: ecco la rete eversiva nel mirino di Trump

C'è una rete transnazionale di gruppi di estrema sinistra e antifa che dagli Stati Uniti all'Europa, passando per l'Italia, ha compiuto negli ultimi anni atti violenti, sabotaggi, attentati che sono costati la vita a numerose persone. Dopo l'uccisione di Charlie Kirk il 10 settembre 2025, Donald Trump aveva annunciato la sua intenzione di designare il movimento Antifa come organizzazione terroristica, una misura che è stata adottata il 22 settembre tramite un Executive Order del presidente.

"Antifa è un'organizzazione militarista e anarchica che invoca esplicitamente il rovesciamento del governo degli Stati Uniti, delle forze dell'ordine e del nostro sistema giuridico" ha scritto Trump aggiungendo "a causa del suddetto schema di violenza politica volto a sopprimere l'attività politica legittima e a ostacolare lo stato di diritto, con la presente designo Antifa come organizzazione terroristica interna".

Poche settimane dopo a novembre il Dipartimento di Stato ha designato quattro organizzazioni Antifa come gruppi terroristici globali nella lista FTO (Foreign Terrorist Organizations). Si tratta di Antifa Ost, la Federazione Anarchica Informale / Fronte Rivoluzionario internazionale, Giustizia Proletaria Armata e Autodifesa della Classe Rivoluzionaria.

Antifa Ost (nota anche come Antifa East e Hammerbande) è un gruppo militante con sede in Germania che ha compiuto tra il 2018 e il 2023 numerosi attacchi contro persone considerate "fasciste" o appartenenti all'"ambiente di destra" in Germania e in Ungheria. Appartenente a questo gruppo è l'attivista tedesca Maja T. condannata lo scorso febbraio dal tribunale di Budapest per aver preso parte nel febbraio 2023 alle aggressioni a presunti appartenenti a gruppi di estrema destra.

La Federazione Anarchica Informale, un gruppo anarchico militante che opera principalmente in Italia, ha invece affiliazioni in Europa, Sud America e Asia e "dichiara la necessità della lotta armata rivoluzionaria contro gli stati nazionali e la Fortezza Europa". Dal 2023 ha rivendicato "la responsabilità di minacce di violenza, bombe e pacchi bomba contro istituzioni politiche ed economiche".

Giustizia Proletaria Armata è un gruppo anarchico e anticapitalista greco che ha condotto attacchi con ordigni esplosivi contro obiettivi del governo greco mentre Autodifesa della Classe Rivoluzionaria "collega le proprie azioni a questioni politiche e sociali più ampie e si batte contro le strutture capitalistiche, la repressione statale e per la "solidarietà con la Palestina".

Nell'elenco del Dipartimento di Stato americano figurano anche altri gruppi come il CPP (Partito Comunista delle Filippine), il Sentiero luminoso (gruppo terroristico maoista peruviano), il MRTA (Movimento Rivoluzionario Tupac Amaru del Perù), il DHKP (Partito-Fronte Rivoluzionario di Liberazione del popolo in Turchia) e le FARC in Colombia.

Ci sono però anche altre organizzazioni che, pur non facendo parte dell'elenco americano, promuovono atti di violenza in Italia e in Europa. Tra questi non si può non citare il movimento No Tav, Askatasuna a Torino e la Jeune Garde in Francia artefice dell'uccisione del giovane Quentin a Lione.

Ciò che più colpisce di questi gruppi è la rete internazionale come emerso nei mesi passati quando, in occasione della manifestazione in sostegno di Askatasuna, arrivarono a Torino gruppi estremisti da tutta Europa.

Da qui il senso del summit promosso dall'amministrazione Trump con la consapevolezza che il terrorismo di estrema sinistra è "una vecchia minaccia che sta riemergendo con forti legami transnazionali". Dall'internazionale rossa all'internazionale delle bombe il passo è breve.