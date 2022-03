"Beppe, perché su Putin stai zitto?"

Solerte a intervenire nelle questioni di politica estera, esprimendo spesso idee controverse, Beppe Grillo stavolta è in silenzio. Sulla guerra tra Russia e Ucraina, il fondatore del M5s continua a tacere. L'ultimo segnale dal Blog è datato 16 febbraio. Un articolo di Danilo Della Valle, laureato in Scienze Politiche e relazioni internazionali con un master in comunicazione politica in una scuola di formazione del Ministro degli Esteri Ecuadoriano. Della Valle, collaboratore del sito «L'antidiplomatico», un giornale online accusato di posizioni filo russe e filo cinesi, si esibiva in un post in cui tacciava l'Occidente di «russofobia» in merito alle previsioni di un'invasione delle truppe di Mosca in Ucraina, ritenendo impossibile questo sviluppo, frutto dell'allarmismo e della propaganda occidentale.

Poi il mutismo. Un'assenza notata sui social dai tanti che seguono il Garante dei Cinque Stelle. Su Twitter Grillo è sommerso dai commenti negativi. Come quello di Gabriflo, che scrive: «L'elevato continua a ignorare una strage che continua grazie anche al servilismo di persone come lui che per anni hanno amplificato le schifezze della propaganda russa». E ancora Giorgio De Luca, con un semplice «Ma sulla guerra niente eh?». Grillo parla del «futuro del lavoro», fatto di «più flessibilità e tempo libero». Sul Blog negli ultimi giorni ci sono approfondimenti sulla transizione ecologica e sui «mattoni realizzati con rifiuti tessili». Si spazia da «il presente e il futuro dell'intelligenza artificiale» al comune di Chicago che «avvia un progetto sul reddito universale». Niente Russia, zero Ucraina. Potrebbe essere una scelta editoriale, magari condivisibile, ma suona sicuramente strana alla luce dell'interesse del fondatore del M5s per la politica estera e la geopolitica.

Sui social è un fiorire di critiche. «Della guerra non gli va detto niente, è un complotto per i grullini» scrive Riccardo Cecchi. Protesta Simone Lazzeri: «E dei russi? Sai niente?». Anche chi è contrario agli aiuti militari agli ucraini reagisce, come fa su Facebook Monia Bernardi, che commenta così un post sul petrolio colpevole di «ecocidi e consumismo»: «Non una parola sull'invio delle armi e nemmeno sulla guerra». Grillo è bersagliato da tutti, filorussi compresi. «Sei come Zelensky, un pupazzo», taglia corto Charles Mortdecai.