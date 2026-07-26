Berlino, furgone sulla folla al gay pride

Un furgone sulla folla. A Berlino. Durante il Pride che, come sempre, aveva raccolto centinaia di migliaia di persone. Ieri sera, intorno alle 22, un furgone, bianco si è lanciato a forte velocità sulla nel Tiergarten creando scompiglio, confusione e dolore. L’evento è stato ovviamente subito annullato. Secondo l’autorevole Bild, diverse persone sono rimaste ferite ma intorno alle 23.30 era ancora impossibile quantificare non solo il numero esatto delle persone coinvolte ma anche le cuase e i motivi che hanno portato un veicolo in mezzo alla folla. Terrorismo? Nonostante 44 soccorritori siano immediatamente intervenuti, non è stato possibile, almeno nei minuti successi all’attentato, quantificare l’entità dei danni. I testimoni, sempre secondo Bild, hanno riferito di aver visto un uomo uscire dal veicolo e fuggire a piedi. Pochi minuti dopo, gli organizzatori del Christopher Street Day (CSD) hanno annunciato lo stop. La parola «Evacuazione» è apparsa a caratteri cubitali sul grande schermo della Porta di Brandeburgo. Poco dopo, un post su Instagram ha invitato i partecipanti a lasciare la zona «con calma e in modo ordinato». «Si prega di evitare la Colonna della Vittoria e il Tiergarten. Lasciate la zona in direzione della stazione ferroviaria principale», si leggeva nel post quasi a chiedere al pubblico di non interferire con le indagini. Non è certo il primo caso di violenza di questo tipo che sconvolge la Germania. Da anni, ormai, ciclicamente episodi di intolleranza, soprattutto razziale o religiosa, hanno insanguinato la vita pubblica delle città tedesche con una frequenza che, a dirla tutta, sembra decisamente superiore a quella di altri paesi europei. In ogni caso, al di là dei dati statistici, si tratta di un episodio destinato a scuotere l’opinione pubblica non solo tedesca ma pure mondiale, specialmente in questo periodo convulso di trattative e tensioni internazionali. Resta comunque da accertare l’esatta modalità del presunto attentato. Ieri sera la polizia tedesca ha confermato di ricercare «attivamente» l’uomo che è stato visto alla guida del furgone bianco che ha travolto la folla finendo poi, sempre secondo la testimonianza di alcune persone, per schiantarsi contro un albero. Dopo l’urto, il presunto attentatore è scappato a piedi. «Siamo sul posto con numerose forze di polizia nonché con i soccorritori del Corpo dei Vigili del Fuoco di Berlino», ha immediatamente detto in un video su X un portavoce della polizia confermando che, comunque, l’allerta è stata da subito altissima.