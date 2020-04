Berlusconi:"Per ripartire no patrimoniale, sì flat tax"

"L'Italia sta dimostrando ancora una volta di essere un grande paese. Per questo nonostante tutto, in fondo a questo percorso oscuro intravedo la luce. Sono sicuro che l'Italia saprà rialzarsi, saprà ripartire" . A dirlo è il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi che, ai microfoni di Radio101, traccia la strada da seguire: no alla patrimoniale, sì alle flat tax e al piano casa.

"Appena finita l'emergenza bisognerà dare vita a un grande piano di infrastrutture e un importante piano casa per fare ripartire diversi settori decisivi", ha detto Berlusconi che chiede la sospensione del codice degli appalti e l'abolizione del regime delle autorizzazioni preventive così da liberare i cantieri "dai lacci della burocrazia". E aggiunge: "Soprattutto per la ripresa nessuna patrimoniale, shock fiscale con la riduzione delle aliquote fiscali e una flat tax al 15%" . Secondo il leader di Forza Italia si deve "salvaguardare il tessuto produttivo del Paese, le aziende, i posti di lavoro e la possibilità di ripresa" e, perciò, lo Stato deve garantire prestiti " che le banche concederanno alle imprese, in modo che possano finanziarsi senza vincoli". Ed è altresì importante che " la Pubblica amministrazione paghi i debiti con le aziende private, si tratta di oltre 60 miliardi", sottolinea Berlusconi. Lo Stato, poi, dovrà, ovviamente, occuparsi di tutti coloro che "si sono trovate improvvisamente senza nessun reddito e non sanno letteralmente di cosa vivere" come i disoccupati, i lavoratori stagionali e occasionali, ma anche i commercianti e i professionisti che hanno chiuso la loro attività. "Penso, perchè anche questa è una realtà, ai tanti che lavorano in nero nell'economia sommersa: non possono essere lasciati morire di fame. È - sottolinea Berlusconi - un tema che riguarda soprattutto il Sud, ma anche il Nord". Sul ruolo di Bruxelles, invece, l'ex premier è molto chiaro: "Se l'Europa questa volta non facesse la sua parte, allora sarebbe la fine dell'Europa che abbiamo sempre sognato, ma credo che non sarà così. Posso dire che l'Europa, con qualche ritardo, si sta muovendo".