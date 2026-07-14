"Borse Ue troppo piccole: subito il Mercato Unico"

L'Europa dispone di una delle più grandi masse di risparmio privato al mondo, ma continua a non trasformarla in investimenti per la crescita. Il risultato è un mercato dei capitali troppo piccolo per sostenere l'innovazione, mentre gli Stati Uniti continuano ad attrarre le grandi quotazioni tecnologiche. È il monito lanciato dal presidente vicario della Consob, Chiara Mosca, che dalla relazione annuale dell'Autorità tenuta ieri in Piazza Affari ha rilanciato uno dei nodi centrali della competitività europea: senza un vero Mercato Unico dei capitali, il risparmio delle famiglie continuerà a finanziare la crescita di altri Paesi anziché quella dell'Europa. "Al 31 maggio 2026 il rapporto tra capitalizzazione aggregata e Pil dell'Ue era pari al 75% , al 51% per l'Italia, a fronte del 247% degli Stati Uniti", i mercati dell'Unione europea continuano ad essere "di dimensione ridotta: nell'ultimo decennio, circa tre quarti delle Ipo europee hanno raccolto meno di 100 milioni di dollari, mentre in Cina e negli Stati Uniti si registra una quota sensibilmente maggiore di Ipo comprese tra 100 e 500 milioni di dollari e superiori a 500 milioni", ha spiegato Mosca. Sottolineando che "le Ipo con raccolta superiore a 10 miliardi di dollari sono concentrate quasi esclusivamente negli Usa", dove non si era mai verificato prima che una singola operazione raccogliesse in sede di Ipo 85 miliardi di dollari, come è avvenuto nelle scorse settimane con la quotazione di Space X. Il venture capital e il private equity finanziano solo l'8,4% delle quotazioni europee, contro il 20% di Stati Uniti e Cina, segno del ruolo limitato dei mercati privati nel far crescere le imprese fino agli stadi più avanzati del loro sviluppo. Il risultato è che l'Europa fatica a trattenere e finanziare le proprie imprese innovative. Non a caso, le imprese tecnologiche europee restano "sottorappresentate" nell'economia mondiale e di "ridotta dimensione", anche a causa della frammentazione dei mercati finanziari e delle infrastrutture che ne supportano il funzionamento. Sul fronte italiano, il quadro è a due velocità. Da un lato nel 2025 il listino principale della Borsa milanese è cresciuto del 31,5%, il miglior risultato degli ultimi vent'anni, e nel primo semestre 2026 ha superato il record storico che resisteva dal marzo 2000, con la capitalizzazione salita a 1.209 miliardi al 30 giugno. Dall'altro, nell'ultimo decennio le società quotate sono calate del 20% e nel 2025 non ci sono stati nuovi ingressi sul mercato regolamentato. Piazza Affari ha perso 100 società quotate sul mercato regolamentato negli ultimi vent'anni, scendendo sotto la soglia dei 200 titoli su Euronext Milan. La capitalizzazione persa nel 2025 in seguito a tutti i delisting è stata di circa 2,5 miliardi. Quanto all'attività degli uffici, nel 2025 ne sono state promosse 20, al pari di quelle del 2024, a cui si aggiungono due offerte, quella di Unicredit su Banco Bpm e Mediobanca su Banca Generali, che non sono andate in porto. Ma il controvalore delle operazioni, salito da 3,68 a 17,68 miliardi, la loro importanza, in particolare di quelle bancarie, e l'elevato livello di conflittualità - si pensi solo all'offerta di Mps su Mediobanca - hanno costretto l'authority di Borsa agli straordinari. La relazione annuale della Consob conta sette offerte "connesse al processo di consolidamento del settore bancario e finanziario italiano", "caratterizzate da un elevato livello di conflittualità", che ha dato luogo all'invio "di oltre 70 esposti qualificati" da parte dei protagonisti. La Consob ha provveduto a richiamare l'attenzione di offerenti ed emittenti al rispetto delle norme in materia di trasparenza e correttezza, in relazione alle dichiarazioni, comunicazione di notizie e ai messaggi promozionali.

Le richieste di acquisizione di documenti e informazioni sono state oltre 80, quelle di informativa al mercato dieci. In due casi - il riferimento è all'ops di Unicredit su Bpm - la Consob ha esercitato il potere di sospendere l'offerta.