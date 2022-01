Il ritorno di Bossi in Parlamento: il voto e poi i saluti in cortile

Umberto Bossi è tornato in Parlamento per eleggere il nuovo capo dello Stato: è stato il primo a votare all'avvio della chiama. Il Senatur si è presentato nella veste di grande elettore con una cravatta "verde padano" (allentato come ai vecchi tempi) e pochette nel taschino della giacca in tinta. Lo storico esponente della Lega, in sedia a rotelle, è stato accompagnato da un assistente e da Roberto Calderoli. È apparso dimagrito ma comunque lucido e in vena di chiacchiera.

I saluti in cortile

Dopo aver depositato la sua scheda nell'urna, Bossi non ha rinunciato al suo immancabile sigaro tra le dita della mano destra e nel cortile interno di Montecitorio si è fermato a parlare con alcuni presenti. Non sono mancati momenti di ironia e leggerezza. " C'è un giovane cronista che vuole farle una domanda ", si è sentito da dietro ed è arrivato il leghista Giancarlo Giorgetti. Non è passato inosservato il saluto molto caloroso con Pier Luigi Bersani. Presente anche Federico D'Incà, ministro in quota Movimento 5 Stelle.

" Come stai? ", ha chiesto Bersani mettendo una mano sulla spalla di Bossi. I due hanno scambiato qualche parola, sorridendo e stringendosi la mano con trasporto. " Posso salutarti anche io? ", ha poi chiesto Calderoli alzandosi e tendendo la mano a Bersani. Che, sorridendo e salutando, ha risposto con una battuta: " Con questa mascherina non ti avevo riconosciuto, sembri perfino bello... ".

La "profezia" di Bossi

Bossi ha fatto sapere di aver votato scheda bianca, seguendo così " l'ordine di scuderia ". A suo giudizio il nome giusto per il Colle, magari condiviso quanto più possibile dai partiti in Parlamento, non è ancora uscito: " Ci sono ancora tanti nomi spendibili ". Ritiene che quello di Mario Draghi, che indubbiamente rappresenta una delle tante ipotesi sul tavolo, " può uscire alla fine ".